Fiat: Επιστροφή στα πολυμορφικά με το QUBO L

Η Fiat, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, αποκάλυψε σήμερα ένα πολυμορφικό όχημα, που σηματοδοτεί και την επιστροφή της ιταλικής μάρκας σε τέτοιες λύσεις.

Το QUBO L έχει σχεδιαστεί για οικογένειες που αναζητούν άνεση, χώρους, και πρακτικότητα, και απευθύνεται τόσο σε κατοίκους πόλης, όσο και σε λάτρεις της υπαίθρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις – 5θέσια (4,40μ.) με κοντό μεταξόνιο και 7θέσια (4,75μ.) με μακρύ μεταξόνιο, η οποία θα φέρει τρία ξεχωριστά ρυθμιζόμενα καθίσματα στη δεύτερη σειρά και 2 αφαιρούμενα καθίσματα σε ράγες στην τρίτη σειρά, με 144 πιθανούς συνδυασμούς καθισμάτων! Το μοντέλο προσφέρει, επίσης, 27 αποθηκευτικούς χώρους και βάθος φόρτωσης έως 3 μέτρα χάρη στο πτυσσόμενο κάθισμα συνοδηγού, ιδανικό για τη μεταφορά μεγαλύτερων αντικειμένων.

Το QUBO L θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις: POP, ICON και LA PRIMA, με κινητήρα Diesel 130hp και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ή Diesel 100hp και 130hp με μηχανικό κιβώτιο, ενώ θα υπάρχουν επιλογές: βενζίνης 110 ίππων και ηλεκτρική έκδοση 136 ίππων (5 θέσεων).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το QUBO L είναι ένα πρακτικό όχημα. Τα Magic Windows, μια γυάλινη οροφή πολλαπλών χρήσεων, επιτρέπουν την πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο ή την παραλαβή αντικειμένων από το ράφι αποσκευών χωρίς να ανοίγει η μεγάλη πόρτα του χώρου αποσκευών, ενώ συνεισφέρουν σε φωτεινότητα.

Οι δύο πίσω πόρτες, είναι συρόμενες, ενώ το Extended Grip Control ρυθμίζει την απόκριση του κινητήρα και βελτιστοποιώντας την πρόσφυση.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο από τις αρχές του 2026 στην Ευρώπη και περιμένουμε στην Ελλάδα αν θα το εισάγει η εταιρεία κοινοπραξία με τον όμιλο Βασιλάκη.