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H Ford δημιουργεί μια νέα γενιά ηλεκτρικών και υβριδικών επιβατικών με ρίζες στους αγώνες ράλι

Οι δρόμοι της Ευρώπης αποτελούν μια μοναδική πρόκληση για μηχανικούς και οδηγούς
2026 Mustang Mach-E Rally
Ford Mustang Mach-E Rally
Δημήτρης Μπαλής
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Πρόσφατα είχα γράψει για την προϊοντική επίθεση της Ford με 5 νέα επιβατικά και 2 επαγγελματικά, την επόμενη τριετία.

Τώρα, η Ford ανακοίνωσε ότι η νέα γκάμα των επιβατικών της θα έχει τις ρίζες της στους αγώνες ράλι, σχεδιασμένη ειδικά για τους «τέλεια ατελείς» δρόμους της Ευρώπης.

Η Ford υποστηρίζει ότι αυτή η νέα γενιά παντρεύει το αδάμαστο πνεύμα και την ψυχή της εμβληματικής Mustang με την απαράμιλλη αντοχή του Ranger Raptor και την ικανότητά του να πηγαίνει παντού.

2026 Mustang Mach-E Rally

Η Ford εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου οι επιδόσεις δεν ορίζονται μόνο από την ταχύτητα του αυτοκινήτου στην ευθεία, αλλά και από την απόλαυση στις στροφές, την αυτοπεποίθηση στο χώμα και την ικανότητά του να αντεπεξέρχεται σε κάθε οδηγική πρόκληση: από τις φιδίσιες αλπικές διαδρομές μέχρι τα πλακόστρωτα σοκάκια, τους αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας και τους παγωμένους δρόμους της Σκανδιναβίας.

Για τη Ford, οι ευρωπαϊκοί δρόμοι και η ποικιλία χαρακτηριστικών που προσφέρουν, αποτελεί μια πηγή έμπνευσης. Αυτή η πρόκληση συνεχίζει να εμπνέει τους μηχανικούς και τους σχεδιαστές της Ford κάνοντάς τους καλύτερους. Η Ευρώπη αποτελεί εδώ και χρόνια το απόλυτο πεδίο δοκιμών για την Ford, γι’ αυτό και πολλές από τις εγκαταστάσεις δοκιμών της σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσομοιώνουν τις οδικές συνθήκες της Ευρώπης.

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