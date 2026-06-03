Στην Ελλάδα το νέο Opel Astra με τιμές από 24.900 ευρώ

Κατέφθασε το νέο Opel Astra στη χώρα μας και με τα τέσσερα κινητήρια συστήματα που προσφέρεται αναμένεται να καλύψει όλο το φάσμα της αγοράς.

Μάλιστα, είναι διαθέσιμο και σε έκδοση diesel, τη στιγμή που αυτά τα μοτέρ εκλείπουν από την αγορά.

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Και όχι μόνον αυτό, αλλά η diesel έκδοση είναι και η φθηνότερη με 24.900 ευρώ, ανάμεσα στις υπόλοιπες: Hybrid 48V, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρική.

Στο επίκεντρο της νέας σχεδιαστικής ταυτότητας της Opel, βρίσκεται το ανανεωμένο Opel Vizor, το οποίο ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Astra φωτιζόμενο Opel Blitz. Φέρνει στοιχεία και από το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, και νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου 17 και 18 ιντσών.

Στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μοντέλου παραμένει το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, που προσαρμόζει δυναμικά τη δέσμη φωτισμού στις συνθήκες του δρόμου.

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Στην καμπίνα, θα βρούμε εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, με εγκοπή στο κέντρο για υψηλότερα επίπεδα άνεσης ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια. Παράλληλα, το infotainment είναι πλέον πιο γρήγορο και διαισθητικό, ενώ οι νέες ψηφιακές οθόνες ενισχύουν τον premium και τεχνολογικό χαρακτήρα του κόκπιτ.

Το μοντέλο προσφέρεται με αποδοτικό κινητήρα 1.5 lt Diesel 130 hp που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο, με τιμές από 24.900 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).

Διαθέσιμο και το Astra Hybrid 48V με ήπια υβριδική τεχνολογία και συνδυαστική ισχύ 145 hp, με τιμές από 26.900 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα).

Παράλληλα, διατίθεται και σε Plug–in Hybrid, με συνδυαστική ισχύ 196 hp και ηλεκτρική αυτονομία έως 84 χλμ., με τιμές από 41.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα) και με απαλλαγή από φόρο εταιρικής χρήσης.

Καταλήγοντας, το Astra Electric, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, χαρίζει αυτονομία έως 454 χλμ., αυξημένη κατά 35 χλμ. σε σχέση με πριν, έχει ισχύ 156 hp, πλούσιο εξοπλισμό και κοστίζει από 37.600 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητικό πρόγραμμα και κρατική επιδότηση).