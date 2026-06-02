Οι περισσότερες συμμετοχές και κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητο στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Μετά την ολοκλήρωση του ασφάλτινου ράλι Ιαπωνίας, την περασμένη Κυριακή, σειρά στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, έχει η Ελλάδα και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Ο «εθνικός» μας αγώνας θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage at The Ellinikon Sports Park, εντός της μεγάλης επένδυσης του Ελληνικού. Το βράδυ της ίδιας ημέρας τα πληρώματα θα κατευθυνθούν στο λιμάνι της Κορίνθου και θα μεταφερθούν με πλοίο στην Ιτέα, καθώς την Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι ειδικές διαδρομές – σε σύνολο 16. Ο αγώνας θα κορυφωθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου, έπειτα από 1.488 χλμ. διαδρομών, μαζί με τις απλές που δεν χρονομετρούνται, στο ίσως πιο σκληρό ράλι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Τώρα, όσον αφορά στις συμμετοχές, για πρώτη φορά φέτος στο WRC θα έχουμε τις περισσότερες (11) στην κατηγορία Rally1.

Η Toyota Gazoo Racing WRT θα τρέξει με πέντε GR Yaris Rally1: Έλφιν Έβανς, Τακαμότο Κατσούτα, Όλιβερ Σόλμπεργκ. Σάμι Παχάρι και τον 9 φορές πρωταθλητή Σεμπαστιάν Οζιέ.

Η Hyundai Shell Mobis World Rally Team, θα βρεθεί με τρία i20 N Rally1: Αντριέν Φορμό, Τιερί Νεβίλ και Ντάνι Σόρντο.

Η M-Sport Ford World Rally Team, θα έχει τέσσερα Puma Rally1, με τους: Τζον Άρμστρονγκ, Τζόσουα ΜακΕρλιν, Μάρτινς Σεσκς και τον Ιορδάνη Σερδερίδη, ο οποίος φέτος θέλεις να τερματίσει έπειτα από την περσινή εγκατάλειψη εξαιτίας θερμοπληξίας.

Στην κατηγορία Rally2 θα συμμετάσχουν 34 αυτοκίνητα, με τους βασικούς πρωταγωνιστές του WRC2. Η Lancia επιστρέφει στα ελληνικά χώματα, έπειτα από το 1993, όταν οι Κάρλος Σάινθ και Αντρέα Αγκίνι αγωνίστηκαν με τις θρυλικές Delta Integrale. Φέτος, η Lancia επιστρέφει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέσω της κατηγορίας WRC2, με τον Γιόχαν Ροσέλ να συγκαταλέγεται στους βασικούς διεκδικητές του τίτλου.

Επίσης, στα ονόματα WRC2 θα βρούμε και τους: Λίο Ροσέλ, Ρούπι Κορχόνεν, Αντρέας Μίκλεσεν και Γκας Γκρίνσμιθ.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ελληνικά πληρώματα.

Συνολικά 13 συμμετοχές θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα, με έντονο ενδιαφέρον και στην κατηγορία Rally2. Οι Πλάγος-Κουζιώνης, πρώτοι Έλληνες στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2025, επιστρέφουν με Skoda Fabia RS, ενώ με ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσουν και οι «Ρουστέμης»-Μπακλώρης, που είχαν πετύχει την αντίστοιχη διάκριση το 2024. Ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή των Αθανασούλα-Σούκουλη, με Hyundai i20 N Rally2, ενώ με ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα θα συμμετάσχουν οι επίσης ανταγωνιστικοί Καρανικόλας-Κακαβάς (Ford Fiesta Mk II) και οι Χαλκιάς-Τσαούσογλου (Skoda Fabia Evo).

Στην κατηγορία Rally3, θα τρέξουν ο «Flandy» με τον Κωστή Στεφανή στην 31η συμμετοχή του στον αγώνα, οι Βασιλάκης-Harryman, Νταβάρης-Μακρής, Καλαμαράς-Λαμπράκης και Δελαπόρτας-Παναγιώτουνης, όλοι με Ford Fiesta, απέναντι σε συμμετοχές όπως αυτή του περυσινού πρωταθλητή WRC3, Ματέο Φοντάνα.