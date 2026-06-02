Ξετρέλανε ο Mad Mike το Ηράκλειο, ντριφτάροντας

Το λιμάνι του Ηρακλείου μεταμορφώθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου σε μια εκρηκτική drift arena, φιλοξενώντας τον δημοφιλή drifter, με τα εκατομμύρια views, στον πρώτο και άκρως εντυπωσιακό σταθμό του Red Bull Mad Mike Tour. Επόμενοι σταθμοί, Πορταριά Πηλίου και Θεσσαλονίκη.

Πολύς καπνός, δυνατοί κινητήρες, ακραίες γωνίες drift και χιλιάδες θεατές δημιούργησαν ένα σκηνικό υψηλής έντασης, που κράτησε το κοινό καθηλωμένο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο θρυλικός Mad Mike, μαζί με τους Red Bull οδηγούς Abdo Feghali και Natalia Ιocsak, ηγήθηκαν τριών ξεχωριστών crews, στα οποία συμμετείχαν και Έλληνες drifters, προσφέροντας μοναδικές “μάχες” ακριβείας, ταχύτητας και απόλυτου συγχρονισμού. Τα διαδοχικά tandem drifts, οι οριακές αποστάσεις και το ασταμάτητο flow χάρισαν ένα μοναδικό drift θέαμα. Εδώ, το κοινό δεν ήταν απλώς θεατής, αλλά ενεργό μέρος της δράσης ψηφίζοντας τα πιο εντυπωσιακά drifts.