Ford: Ανταλλαγή παλαιού Ford με νέο Ford με ευνοϊκούς όρους αγοράς

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, η Ford παρουσιάζει ένα ελκυστικό πρόγραμμα ανταλλαγής παλαιού Ford με καινούργιο Ford.

Μάλιστα, το νέο πρόγραμμα Ford Loyal+, απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος ενός παλαιότερου Ford, που μπορεί να είναι ακόμα και για απόσυρση, μπορεί να πάει σε έναν έμπορο Ford, ώστε να εκτιμηθεί η αξία του και στη συνέχεια, εφόσον τον συμφέρει, να προχωρήσει στην ανταλλαγή με ένα καινούργιο Ford.

Μάλιστα, το ποσό της αξίας του παλαιού Ford, μπορεί να δοθεί έως προκαταβολή κι αν δεν φτάνει το 40% της αξίας του καινούργιου Ford, τότε πληρώνει επιπλέον ο κάτοχος του οχήματος.

Παράλληλα, η αγορά πλαισιώνεται από επιτόκιο 0% μέσω της Ford Finance για όλη τη διάρκεια του δανείου, και η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 60 μήνες. Σημειώνω ότι το νέο Ford καλύπτεται από την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής ισχύει και για επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση, ακόμα και για επαγγελματικό που θέλουν να ανταλλάξουν με επιβατικό. Για τις εταιρείες, το πρόγραμμα Ford Loyal+ ενισχύεται περαιτέρω μέσω της Ford Lease, με πρόσθετο οικονομικό όφελος, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε ως μείωση της προκαταβολής, είτε ως χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.

Το πρόγραμμα Ford Loyal+ ισχύει για όλα τα νέα επιβατικά μοντέλα της γκάμας Ford, συμπεριλαμβανομένων των Tourneo Connect και Tourneo Courier, και καλύπτει τόσο οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και αμιγώς ηλεκτρικά.