Ford: Το νέο Ford Puma Gen-E Van στην Ελλάδα

Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το νέο Ford Puma Gen-E Vav είναι σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση.

Το μοντέλο διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, ενώ η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1,3μ., πλάτους 95εκ. και ύψους 82εκ., προσφέροντας όγκο 1 κυβικού μέτρου.

Επίσης, οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα.

Το Ford Puma Gen-E Vav έχει μικτό ωφέλιμο φορτίο 490 κιλά (415 κιλά με τον οδηγό), καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν προηγμένο, αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh, που χαρίζει αυτονομία έως 523 χλμ. σε αστική χρήση, και έως 376 χλμ. σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 χλμ..