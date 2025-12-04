Formula 1: Αντίστροφη μέτρηση για την τελική αναμέτρηση στο Αμπού Ντάμπι

Πλησιάζει η μεγάλη ώρα για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή στη Formula 1.

Κι εκεί που τα αρχικά αποτελέσματα έδειχναν ότι η διεκδίκηση του τίτλου θα είναι υπόθεση των δύο οδηγών της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull σαν να το πήρε προσωπικά το ζήτημα και βάλθηκε να μην αφήσει σε ησυχία τους δύο οδηγούς της βρετανικής ομάδας.

Κάνοντας ένα ντεμαράζ, με νίκες στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, μπήκε για τα καλά στο χορό της διεκδίκησης του τίτλου.

Πηγαίνοντας στο Αμπού Ντάμπι, ο Νόρις προηγείται με 12 βαθμούς του Φερστάπεν και με 16 του Πιάστρι.

Αύριο Παρασκευή θα έχουμε πρωί και μεσημέρι τα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών, που θα δώσουν ένα στίγμα ετοιμότητας, αναφορικά με το στήσιμο των μονοθεσίων. Το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε ένα ακόμα σκέλος ελεύθερων δοκιμών και το απόγευμα τις κατατακτήριες δοκιμές, που είναι πολύ κρίσιμες για τις θέσεις στο γκριντ. Και την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, το μεγάλο Grand Prix.

Εκεί, πραγματικά, αναμένεται να γίνει χαμός και όλοι θα θέλουν να πιάσουν το μέγιστο της απόδοσης προκειμένου να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση.

Προφανώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους τρεις αυτούς οδηγούς, ενώ οι υπόλοιποι θα βρίσκονται σε ρόλο κομπάρσου.

Όμως, μπορεί και να μην είναι έτσι, διότι αν στην pole position έχουμε άλλον οδηγό από τους τρεις και η σύνθεση του γκριντ είναι ανάμεικτη, τότε πολλά μπορεί να συμβούν.

Οπότε ας περιμένουμε μέχρι το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πούμε περισσότερα.

Πάντως, είναι και θέμα ψυχολογίας. Οι δύο οδηγοί της McLaren δεν έχουν δείξει ανεπηρέαστοι, ενώ, από την άλλη, ο Φερστάπεν είναι σαν να μη του καίγεται καρφί. Επιπλέον, ανάλογα τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμαστικών, ενδεχομένως να έχουμε και τακτική στην ομάδα της McLaren, δηλαδή αν είναι μπροστά ο Πιάστρι και κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο ο Νόρις από τον Φερστάπεν, να βοηθήσει δίνοντας τη θέση του.

Είναι κι αυτό μια μορφή πίεσης που βαραίνει τα χέρια των οδηγών.

Αύριο, λοιπόν, τα ελεύθερα δοκιμαστικά, και έχουμε να λέμε…