Formula 1: Απογοητευμένος ο Max Verstappen από τους νέους κανονισμούς

Και τι δεν έχει πει φέτος για τους νέους κανονισμούς της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει περιγράψει ως «Mario Kart» και «Formula E με στεροειδή» αυτές τις αλλαγές με την ώθηση ενέργειας από την μπαταρία, καθώς έχουμε ισχύ περίπου 50-50 από θερμικό μοτέρ και ηλεκτρικό.

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Ολλανδός που ξεκίνησε 11ος καθώς χθες δεν μπόρεσε να βελτιώσει τον χρόνο του με τη Red Bull – Ford στα δοκιμαστικά, κατάφερε να τερματίσει στην 8η θέση και να πάρει 6 βαθμούς για τη συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη.

Ο Φερστάπεν στάθηκε και σε ένα περιστατικό, καθώς ενώ πέρασε τον Πιέρ Γκασλί της Alpine, χρησιμοποιώντας την ενέργεια που είχε, ο Γκασλί τον ξαναπέρασε στην ευθεία χρησιμοποιώντας αυτός την ενέργεια που είχε, έναντι του Ολλανδού που είχε άδεια μπαταρία.

Ο δε ομόσταβλός του Φερστάπεν, Ισάκ Χάτζαρ, τερμάτισε στη 12η θέση, εκτός βαθμών.