Formula 1: Back to back νίκη του Antonelli στην Ιαπωνία

Στην Κίνα, ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes έγινε ο νεότερος οδηγός της ιστορία της Formula 1 που παίρνει pole position να κερδίσει, και ο δεύτερος νεότερος που κερδίζει Grand Prix.

Σήμερα στην Ιαπωνία, στην πίστα της Σουζούκα, ο Ιταλός οδηγός κατέστη ο νεότερος που κερδίζει δεύτερο συνεχόμενο αγώνα και ο νεότερος που τίθεται επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Η σημερινή νίκη του Αντονέλι ήταν και θέμα τύχης, αφού ευνοήθηκε από την παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας, μπόρεσε να αλλάξει ελαστικά και να περάσει μπροστά, έναντι των Όσκαρ Πιάστρι της McLaren και Τζορτζ Ράσελ της Mercedes.

Η Ferrari, όπως έκανε στην Αυστραλία και στην Κίνα, έτσι και στην Ιαπωνία, ήταν πολύ δυνατή στο ξεκίνημα, όμως η McLaren εμφανίστηκε ακόμα πιο γρήγορη, με αποτέλεσμα ο Πιάστρι να περάσει μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari και τον Λάντο Νόρις, ομόσταβλό του στη McLaren.

Οι δε Αντονέλι και Ράσελ έπεσαν αργά στην έκτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα από την πρώτη σειρά της εκκίνησης!

Στον πρώτο γύρο ο Αντονέλι πέρασε τον Χάμιλτον με τη Ferrari και ανέβηκε 5ος, ο Ράσελ τον Νόρις για την 3η θέση και έπειτα ο Λεκλέρ που βρέθηκε 2ος.

Ο Ράσελ εξαπέλυσε επίθεση στον Πιάστρι, τον πέρασε αλλά έχασε ξανά τη θέση και στον 11ο γύρο ο Αντονέλι πέρασε τον Νόρις και τον Λεκλέρ στον 15ο γύρο, χάνοντας ξανά τη θέση.

Ξεκίνησε η διαδικασία των πιτ στοπ για αλλαγές ελαστικών στον 16ο γύρο και ο Πιάστρι ήταν μπροστά από τον Ράσελ, όμως το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas άλλαξε την κατάσταση. Ο νεαρός Βρετανός είχε ένα τρομερό χτύπημα με 50G, και βρήκε κουτσαίνοντας από το μονοθέσιο με θλάση στο δεξί γόνατο.

Αντονέλι και Χάμιλτον βρήκαν ευκαιρία να αλλάξουν ελαστικά, ανεβαίνοντας στην πρώτη και τέταρτη θέση, με τους Πιάστρι και Ράσελ ανάμεσά τους.

Στον 28ο γύρο που είχαμε και πάλι αγώνα, ο Χάμιλτον πέρασε τον Ράσελ για 3ος και ο Αντονέλι ξεμάκρυνε από τον Πιάστρι.

Ράσελ, Χάμιλτον και Λεκλέρ έδιναν μάχη, ο Χάμιλτον έχανε ρυθμό και θέσεις με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός βάθρου.

Πίσω από τον Αντονέλι τερμάτισαν οι Πιάστρι και Λεκλέρ, συνθέτοντας ένα βάθρο με τρεις διαφορετικές ομάδες.

Ο Ράσελ και ο Νόρις έμειναν στην 4η και 5η θέση, ο Χάμιλτον 6ος, ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine 7ος και 8ος ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, που είχε ζητήματα με το σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου, ενώ και ο 12ος Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford παραπονέθηκε για το στήσιμο του αυτοκινήτου.

Εγκατέλειψε και ο Λανς Στρολ με την Aston Martin από πρόβλημα στην πίεση νερού, ενώ για πρώτη φορά τερμάτισε μια Aston Martin, με τον Φερνάντο Αλόνσο στην 18η θέση, μπροστά από τον Βάλτερι Μπότας με την Cadillac και τον Αλεξάντερ Αλμπον με την Williams.

Τώρα, μετά την ακύρωση των δύο Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, θα έχουμε ξανά αγώνα στις 3 Μαΐου στο Μαϊάμι.