Formula 1: Εμφανίστηκε και η Aston Martin στην πίστα

Το πλέον αξιοσημείωτο της τέταρτης μέρας των πρώτων δοκιμών της Formula 1, ενόψει της φετινής χρονιάς, ήταν η εμφάνιση στην πίστα της Aston Martin.

Η Mercedes έκανε και πάλι πολλά χιλιόμετρα με Αντρέα Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ, να δοκιμάζουν διάφορες λειτουργίες της μονάδας ισχύος. Από αυτά που διέρρευσαν, διότι οι δοκιμές είναι κεκλισμένων των θυρών, η Mercedes με την W17 της, ήταν η πιο αξιόπιστη.

«Πάμε στις δοκιμές του Μπαχρέιν με μεγάλη αυτοπεποίθηση και μεγάλες ελπίδες γιατί, σίγουρα, ήταν καλά», δήλωσε ο Αντονέλι. «Προφανώς, είχαμε τα προβλήματά μας κατά τη διάρκεια του shakedown, αλλά καταφέραμε να τα διορθώσουμε και τώρα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι στο Μπαχρέιν μπορούμε λίγο πολύ να ξεκινήσουμε δυναμικά και εκεί».

Η Aston Martin μόλις που κατάφερε να τρέξει την τέταρτη ημέρα, αφού έστειλε το αυτοκίνητό της στην πίστα χθες Τετάρτη, διότι η AMR26 δεν ήταν απόλυτα έτοιμη.

Με οδηγό τον Λανς Στρολ και χωρίς χρώμα, το σχεδιασμένο από τον Αντριαν Νιούι μονοθέσιο, τελικά έκανε πέντε γύρους, ενώ αύριο περιμένουμε τον Φερνάντο Αλόνσο να τρέξει στην τελευταία ημέρα των δοκιμών, με το μονοθέσιο που φέρει κινητήρα Honda.

Πάντως, σήμερα, ο Οσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Λάντο Νόρις, έκανε 48 γύρους, αλλά έμεινε πολλή ώρα στο γκαράζ με πρόβλημα στο σύστημα καυσίμου.

Στην πίστα και η Ferrari με τον Λιούις Χάμιλτον να κάνει 85 γύρους με την SF-26, όπως και ο Λίαμ Λόουσον με τη Racing Bulls VCARB 03, αλλά και ο Σέρχιο Πέρες με τη Cadillac.

Αύριο είναι η τελευταία ημέρα των δοκιμών στη Βαρκελώνη.