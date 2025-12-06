Formula 1: Έτοιμοι για τη μάχη της pole position στο Άμπου Ντάμπι

Κι ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έκανε με τη Mercedes τον καλύτερο χρόνο, πριν από λίγο, στο 3ο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στο Άμπου Ντάμπι, ενόψει του αυριανού τελευταίου Grand Prix της Formula 1 για φέτος, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην κόντρα Νόρις – Φερστάπεν.

Και πώς να γίνει διαφορετικά, καθώς αυτοί οι δύο -ουσιαστικά, διότι υπάρχει και ο Πιάστρι- διεκδικούν τον τίτλο.

Ο Νόρις με τη McLaren έκανε τον δεύτερο χρόνο, μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Ράσελ, και ο Φερστάπεν με Red Bull τον τρίτο χρόνο με ένα δέκατο του δευτερολέπτου διαφορά.

Ο Νόρις προηγείται 12 βαθμών του Φερστάπεν στη βαθμολογία και εφόσον τερματίσει πάνω από τον Ολλανδό ή ανέβει έστω στην 3η θέση του βάθρου, τότε θα κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Πιάστρι με την άλλη McLaren έκανε τον 5ο χρόνο.

Τα δοκιμαστικά επισκίασε το χτύπημα της Ferrari του Λιούις Χάμιλτον, που διέλυσε το μονοθέσιο και τρέχουν οι μηχανικοί να προλάβουν να το ετοιμάσουν για τις κατατακτήριες δοκιμές που ξεκινούν στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

Μεγάλη αγωνία, λοιπόν, για τις θέσεις στο γκριντ της εκκίνησης.