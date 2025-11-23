Formula 1: Φοβερή νίκη Verstappen στο Λας Βέγκας αλλά ο Norris πρώτο φαβορί για τον τίτλο

Ήταν βέβαιο ότι ξεκινώντας από τη δεύτερη θέση στην εκκίνηση του Grand Prix του Λας Βέγκας, του 22ου της φετινής Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Ειδικά επειδή η πρώτη στροφή ήταν αριστερή και εκείνος με τη Red Bull ξεκινούσε από την αριστερά πλευρά του δρόμου.

Ο Ολλανδός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήξερε ότι μόνο με νίκη και λιγότερους βαθμούς των Νόρις και Πιάστρι που βρίσκονται μπροστά του στο πρωτάθλημα, θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του για έναν 5ο και μάλιστα σερί τίτλο.

Με την εκκίνηση, ο Φερστάπεν έφυγε δυνατά, ο Νόρις από την pole position τον έκλεισε επίτηδες, ο Ολλανδός κρατήθηκε, ο Βρετανός στα φρένα έχασε τη McLaren που βγήκε εκτός δρόμου, πέρασε η Red Bull του Φερστάπεν και κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι στην πόλη του τζόγου.

Ο Φερστάπεν, με στρατηγική ενός πιτ στοπ νίκησε άνετα με μια τεράστια διαφορά 20 δευτ. από τον Νόρις, και μείωσε τη διαφορά του από τον Βρετανό στους 42 βαθμούς, από τους 49 που ήταν, και στους 12 από τον Πιάστρι που ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 4η θέση με τη δεύτερη McLaren.

Ο Νόρις είχε την pole position και με αναπτερωμένο ηθικό από τις τελευταίες νίκες σε Μεξικό και Βραζιλία που τον καθιέρωσαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, από τη στιγμή που έχασε την πρώτη θέση στον αγώνα, δε ρίσκαρε στη ρουλέτα του Λας Βέγκας. Μπόρεσε να ξεπεράσει και τον Ράσελ, που εν τω μεταξύ του είχε πάρει και τη δεύτερη θέση μόλις στη δεύτερη στροφή του αγώνα, και εν συνεχεία αρκέστηκε ώστε να κρατηθεί μπροστά από τον συμπατριώτη του Βρετανό.

Με δύο αγώνες να απομένουν, σε Κατάρ και Αμπού Ντάμπι και με ένα Sprint που έχουμε στο Κατάρ που δίνει έξτρα βαθμούς, μόνο αν κάνει τραγικές εμφανίσεις θα χάσει τον τίτλο. Οι 30 βαθμοί που τον χωρίζουν από τον ομόσταβλό του Πιάστρι μαθηματικά καλύπτονται, όμως οι εμφανίσεις του Αυστραλού ο οποίος τερμάτισε 4ος (ξεκίνησε 6ος) επειδή πήρε 5 δευτ. ποινή ο Αντονέλι με τη Mercedes, δεν δικαιολογούν διεκδίκηση τίτλου από τον Πιάστρι.

Αντιθέτως, δικαιολογούν για τον Φερστάπεν, που μπορεί κάλλιστα αν δεν πάρει τον τίτλο, τουλάχιστον να τερματίσει στο πρωτάθλημα δεύτερος, έχοντας κάνει ένα απίστευτο δεύτερο μισό πρωταθλήματος με συνολικά 5 νίκες έως τώρα.

Ο Ράσελ με δύο πιτ στοπ ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου ξεκινώντας από την 4η θέση.

Στην 6η θέση ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ο οποίος ανέβηκε 3 θέσεις από την εκκίνηση, στην 7η ο Κάρλος Σάινθ που είχε ξεκινήσει τρίτος με τη Williams, στην 8η ο Ιζάκ Χάτζαρ με τη Racing Bulls από εκεί που ξεκίνησε, στην 9η ο Χούλκενμπεργκ με τη Sauber (από 11ος) και τη δεκάδα έκλεισε ο Χάμιλτον με τη Ferrari, ο οποίος ξεκίνησε από τη 19η θέση!

Αλμπον (Williams), Μπορτολέτο (Sauber) και Στρολ ( Aston Martin) εγκατέλειψαν.

Η μια ακόμα καλή εμφάνιση του Χάτζαρ, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του Τσουνόντα (ξεκίνησε από τα πιτς τον αγώνα) που προβιβάστηκε -και φάνηκε λανθασμένα- από την Racing Bulls στη Red Bull, παίρνοντας τη θέση του Λόουσον, μάλλον τον φέρνουν κοντά ώστε να είναι παρτενέρ του Φερστάπεν του χρόνου.

Τώρα η Formula 1 πηγαίνει στο Κατάρ την ερχόμενη εβδομάδα, με Sprint το Σάββατο και Grand Prix την Κυριακή.

Στο Κατάρ ο Νόρις μπορεί να κατακτήσει μαθηματικά τον τίτλο εφόσον τερματίσει μπροστά από τον Πιάστρι ή πίσω του αλλά όχι με μεγάλη διαφορά. Εχουμε όμως, και τον Φερστάπεν! Πολλά τα σενάρια αλλά θα φανούν λιγότερα μετά το τέλος του Sprint.