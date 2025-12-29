Formula 1: H Ford δουλεύει εντατικά για τον κινητήρα με τη Red Bull

Στις 15 Ιανουαρίου, στο Ντιτρόιτ, στην έδρα της Ford, η Red Bull θα αποκαλύψει περισσότερα για τη συνεργασία των δύο εταιρειών στο νέο πρωτάθλημα της Formula 1.

Η συνεργασία θα αφορά την μονάδα ισχύος η οποία θα αποτελεί προϊόν συνεργασίας Red Bull και Ford.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ήδη έχουμε γράψει, η αμερικανική ομάδα ανέλαβε ένα, πράγματι, δύσκολο έργο, όχι μόνο να διατηρήσει την ομάδα ανταγωνιστική, αλλά και να την κάνει ξανά πρωταθλήτρια, όπως συνέβη με τη Honda, η οποία βοήθησε τη Red Bull να πάρει 4 τίτλους οδηγών και 2 κατασκευαστών.

Η δουλειά που γίνεται, λοιπόν, είναι εντατική και σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων της Ford όλα βρίσκονται εντός στόχου, αν και τα σημάδια της πραγματικής δουλειάς θα φανούν όταν γίνουν οι πρώτες, χειμερινές, δοκιμές στην πίστα της Βαρκελώνης (30 Ιανουαρίου), που θα είναι κλειστές χωρίς μέσα ενημέρωσης και φυσικά φιλάθλους.

Εργαστηριακά, οι δοκιμές δείχνουν υψηλό επίπεδο προετοιμασίας του κινητήρα, σε ισχύ και αξιοπιστία, ενώ βάρος θα δοθεί και στην αίσθηση που θα αποκομίζει ο οδηγός από τη νέα μονάδα ισχύος, όσον αφορά το λογισμικό και τη βαθμονόμηση.

Ένα ακόμα ζητούμενο είναι το τι μοτέρ θα εμφανίσουν και οι υπόλοιπές ομάδες.

Πάντως, στη Ford θεωρούν ότι ακόμα κι αν βρίσκονται λίγο πίσω σε ισχύ, θα έχουν την ευκαιρία να το βελτιώσουν, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, που επιτρέπουν μία αναβάθμιση, αν βρίσκονται 2%-4% πίσω από τον καλύτερο κινητήρα, και δύο αναβαθμίσεις αν βρίσκονται πάνω από 4%.