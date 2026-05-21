Τουλάχιστον δύο Grand Prix MotoGP θα χάσει ο Alex Marquez

Στο σπίτι του στη Μαδρίτη βρίσκεται ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο χέρι, έπειτα από το τρομακτικό ατύχημα στο Grand Prix του MotoGP της Βαρκελώνης, την περασμένη Κυριακή.

Ο αναβάτης της Gresini Ducati αναρρώνει μαζί με τον μεγάλο του αδερφό Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος τραυματίστηκε από πτώση στο αμέσως προηγούμενο Grand Prix στη Γαλλία, και χειρουργήθηκε στο πόδι αλλά και στον ώμο, από παλαιότερο ατύχημα.

Ο Άλεξ Μάρκεθ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, θα χάσει τουλάχιστον τους δύο επόμενους αγώνες στο Μουτζέλο της Ιταλίας και στο Μπάλατον Παρκ της Τσεχίας, και θα αναμένουμε να μάθουμε αν θα μπορέσει να συμμετάσχει στον επόμενο αγώνα της Ολλανδίας, 27-28 Ιουνίου.

Álex Márquez will miss the Mugello and Balaton Grands Prix. #GetWellSoonAlex pic.twitter.com/eH6BqbDYiq — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 21, 2026

Επίσης, δεν ανακοινώθηκε με ποιον αναβάτη θα αντικατασταθεί ο Άλεξ Μάρκεθ, καθώς το υπαγορεύουν οι κανονισμοί.

Εξάλλου, η Ducati δεν έχει ακόμη ανακοινώσει εάν ο Μαρκ Μάρκεθ θα μπορέσει να τρέξει στον αγώνα του Μουτζέλο στις 31 Μαΐου.

Καταλήγοντας, ο αναβάτης της Honda LCR, Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος τραυματίστηκε κι αυτός στη Βαρκελώνη, θα χάσει επίσης πολλούς αγώνες καθώς περιμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατό του.