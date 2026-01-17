Formula 1: Η Cadillac μπήκε πρώτη φορά στην πίστα

Κι ενώ οι πρώτες επίσημες δοκιμές της Formula 1 είναι στις 30 Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη, εντούτοις όπως έκανε προ ημερών η Audi στην πίστα της Καταλονίας, δοκιμάζοντας το μονοθέσιο ως νέα ομάδα στο θεσμό, για τηλεοπτικούς λόγους, κάτι ανάλογο έκανε και η Cadillac, που κι αυτή ντεμπουτάρει στη Formula 1.

Η αμερικανική μάρκα επέλεξε τη βρετανική πίστα του Σίλβερστοουν, με τον Σέρχιο Πέρες στο τιμόνι να κάνει τους πρώτους γύρους στην πίστα, προς όφελος τηλεοπτικών γυρισμάτων, εξυπηρετώντας τον διπλό σκοπό της συλλογής πλάνων του αυτοκινήτου στην πίστα και της ευκαιρίας να δοκιμαστεί η λειτουργία του αυτοκινήτου για να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν όπως αναμένεται, ενόψει των επίσημων δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν.

Το αυτοκίνητο έτρεξε εξ ολοκλήρου στα μαύρα στο Silverstone, με τα τελικά χρώματα της ομάδας Cadillac Formula 1 για το 2026 να πρόκειται να αποκαλυφθούν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, μέσω μιας παγκόσμιας τηλεοπτικής μετάδοσης, αντιπροσωπεύοντας έναν τολμηρό, νέο τρόπο για την ομάδα να συνδεθεί με νέο κοινό εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

«Η σημερινή δοκιμαστική περίοδος είναι ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα Cadillac Formula 1. Το να βλέπεις το αυτοκίνητο να βγαίνει από το γκαράζ είναι μια στιγμή υπερηφάνειας. Οι πρώτοι γύροι στην πίστα σηματοδοτούν ένα ιστορικό ορόσημο. Το αποκορύφωμα χιλιάδων ωρών εργασίας, καθοδηγούμενων από αγνό πάθος. Αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς το έργο μας συνεχίζεται με ρυθμούς προς τη Μελβούρνη και πέρα ​​από αυτήν», ανέφερε ο Dan Towriss, διευθύνων σύμβουλος της Cadillac Formula 1.

«Όλοι θα πρέπει να νιώθουν απίστευτα περήφανοι που ολοκληρώσαμε τους πρώτους μας γύρους ως ομάδα. Κάθε άτομο έχει δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσει σε αυτή τη στιγμή και ήταν συγκινητικό να είμαστε μέρος της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μπορούμε, και πρέπει, να το απολαύσουμε όλοι. Θέλω απλώς να επιστρέψω και να κερδίσω χιλιόμετρα – αυτή είναι μόνο η αρχή», είπε ο Πέρες, ενώ ο δεύτερος οδηγός της ομάδας, ο Βάλτερι Μπότας, επισήμανε: «Ως ομάδα γράψαμε ιστορία με το αυτοκίνητο της Cadillac Formula 1 να βγαίνει στην πίστα για πρώτη φορά. Είμαι περήφανος για όλη την ομάδα που έφτασε σε αυτό το σημείο, κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ήταν ξεχωριστό να είμαι μέρος αυτής της στιγμής και να βλέπω τη χαρά της ομάδας. Η πρώτη μας μέρα τελείωσε και τώρα προχωράμε».