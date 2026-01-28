Formula 1: Η πρωταθλήτρια McLaren μπήκε στην πίστα

Το μονοθέσιο της McLaren για το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2026, η MCL40, έκανε σήμερα το ντεμπούτο του στην πίστα της Βαρκελώνης.

Αυτό έρχεται μετά από δύο ημέρες βελτίωσης και προετοιμασίας για να διασφαλιστεί ότι η MCL40 ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να μεγιστοποιήσει τον χρόνο λειτουργίας και στις τρεις επιτρεπόμενες ημέρες δοκιμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κάτοχος του τίτλου οδηγών για το 2025, Λάντο Νόρις, φόρεσε το Νο.1 στη μύτη του αυτοκινήτου του καθώς επέστρεψε στο πιλοτήριο για πρώτη φορά από το Άμπου Ντάμπι, πέρυσι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα αυτοκίνητο της McLaren τρέχει με το Νο.1, μετά από τον Τζένσον Μπάτον το 2010.

Ο Νόρις κατέγραψε 77 παραγωγικούς γύρους για την πρώτη ημέρα της ομάδας, καλύπτοντας συνολικά 358,589 χλμ.

Λόγω της πολυπλοκότητας του αυτοκινήτου σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που εισήχθησαν για τη σεζόν του 2026, η MCL40 πραγματοποίησε μια σειρά από δοκιμές και ελέγχους κατά τις δύο πρώτες ημέρες στη Βαρκελώνη. Αυτό συνεπάγεται πολύτιμο χρόνο και μάθηση από τα μέλη της ομάδας σε όλα τα τμήματα της McLaren Mastercard Formula 1 Team, με νέα μηχανήματα και σχέδια επηρεασμένα από τις διάφορες αλλαγές και εξελίξεις στο πλαίσιο, τα ηλεκτρονικά, τη μονάδα ισχύος και τα ελαστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη McLaren δήλωσαν ότι με κάθε γύρο που ολοκλήρωναν, μάθαιναν όλο και περισσότερα για το πώς να εξάγουν τη μέγιστη απόδοση. Ο δε Οσκαρ Πιάστρι θα πάρει το τιμόνι του MCL40 αύριο Πέμπτη.

Συνολικά, 6 από τις 11 ομάδες βγήκαν στην πίστα, την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένης της McLaren.

Το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο, τουλάχιστον όσον αφορά την αξιοπιστία και τη συνέπεια, ήταν η Mercedes.

Η W17 κάλυψε 183 γύρους (που ισοδυναμεί με 852 χλμ.), με τον Τζορτζ Ράσελ το πρωί και τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι το απόγευμα.

Εκτός από τις McLaren και Mercedes, η Alpine είχε και τους δύο οδηγούς σε δράση. Εν τω μεταξύ, οι Αρβιντ Λίντμπλαντ, Ολιβερ Μπέρμαν και Νίκο Χούλκνεμπεργκ οδήγησαν τα αυτοκίνητα Racing Bulls, Haas και Audi, αντίστοιχα. Και οι τρεις προκάλεσαν κόκκινες σημαίες λόγω πιθανολογούμενων τεχνικών προβλημάτων. Αυτό δεν αποτελεί καλό οιωνό για τη γερμανική ομάδα, έναν νέο κατασκευαστή μονάδων ισχύος της F1, της οποίας η πρώτη μέρα επίσης περιορίστηκε τη Δευτέρα. Ωστόσο, και τα έξι αυτοκίνητα που συμμετείχαν σήμερα φέρεται να κάλυψαν τουλάχιστον 42 γύρους.

Πέραν αυτών, η Aston Martin αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα δοκιμών της, με την AMR26 να αναμένεται στην πίστα κάποια στιγμή αύριο Πέμπτη, ενώ η Williams αποφάσισε να παραλείψει εντελώς την εβδομάδα της Βαρκελώνης και ετοιμάζεται για Μπαχρέιν.