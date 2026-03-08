Formula 1: Η βαθμολογία μετά το πρώτο Grand Prix στη Μελβούρνη

Το πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2026 μόλις ξεκίνησε από το Αλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε συναρπαστικές μάχες στο υπόλοιπο της χρονιάς.

Με 23 αγώνες να απομένουν και 6 Sprint σε ορισμένους από αυτούς, με το πρώτο να είναι στην Κίνα την ερχόμενη εβδομάδα, είναι βέβαιο ότι θα βλέπουμε διαφορετικούς νικητές σε αυτή τη νέα εποχή της Formula 1, με υβριδικά μοτέρ που δίνουν 50-50 ισχύ και από ηλεκτρική ενέργεια.

Οι οδηγοί δεν έχουν εξοικειωθεί απόλυτα με τα νέα δεδομένα διαχείρισης της ενέργειας της μπαταρίας και για το λόγο αυτό σε κάθε πίστα θα έχουμε άλλα δεδομένα.

Ας μείνουμε στο σήμερα και τη βαθμολογία των οδηγών, με τους 10 πρώτους να μπαίνουν στο κάδρο.

Στη βαθμολογία των ομάδων το πρωτάθλημα θα κριθεί ανάμεσα στις 4 κορυφαίες: Mercedes, Ferrari, Red Bull – Ford και McLaren, με τις δύο τελευταίες να παίρνουν βαθμούς μόνο από έναν οδηγό, καθώς είχαν από μια εγκατάλειψη.

Επόμενος αγώνας στην Κίνα, 14 Μαρτίου με Sprint και 15 Μαρτίου με Grand Prix.