Πλησιάζει η άφιξη της πρώτης ηλεκτρικής Honda WN7

Να, λοιπόν, που η Honda φέρνει στην αγορά, τις επόμενες εβδομάδες, την πρώτη της ηλεκτρική μοτοσυκλέτα.

Η WN7 αποτελεί ένα μοντέλο που συγκεντρώνει την πλούσια τεχνογνωσία της ιαπωνικής μάρκας, και το εγχείρημα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Honda για μηδενικές εκπομπές CO2 από τα προϊόντα μοτοσυκλέτας έως το 2040.

Το μοντέλο θα προσφέρεται με δύο εκδόσεις ισχύος: 18 kW (μέγιστο 50kW, με επιτάχυνση 3,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα) για οδήγηση με δίπλωμα Α2, και 11kW (μέγιστο 11,2 kW, επιτάχυνση σε 5 δευτ.), για δίπλωμα Α1. Η ισχύς του συγκρίνεται με αυτή που παράγει ένα θερμικό μοτέρ 600 κ.εκ. και η ροπή του, των 100 Nm, είναι αντίστοιχη ενός μοτέρ 1.000 κ.εκ.

Με σταθερή (όχι αποσπώμενη) μπαταρία ιόντων λιθίου 9,3 kWh, χαρίζει αυτονομία έως 140 χλμ. Επίσης, η Honda WN7 σχεδιάστηκε ώστε να υιοθετεί τα ίδια πρότυπα φόρτισης με τα τετράτροχα οχήματα. Το μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με φορτιστή OBD 6,6kW. Για φόρτιση AC, χρησιμοποιεί το πρότυπο Type 2, επιτρέποντας φόρτιση μέσω οικιακής παροχής, wall box ή δημόσιων σταθμών, επιτυγχάνοντας πλήρη φόρτιση (0-100%) σε περίπου 2,4 ώρες, ενώ καθίσταται δυνατή η φόρτιση από 20% έως 80% σε μόλις 30 λεπτά μέσω ταχυφορτιστών CCS2.

Ο επικεφαλής του εγχειρήματος, Masatsugu Tanaka, εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω από την εξέλιξη της πρώτης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας Honda. «Είτε πρόκειται για κινητήρα εσωτερικής καύσης είτε για ηλεκτρικό σύστημα, μια μοτοσυκλέτα εξακολουθεί να κινείται σε δύο τροχούς. Η βασική φύση της επιτάχυνσης, της πέδησης και της στροφής δεν αλλάζει. Η γνώση που έχει αποκτηθεί μέσα από δεκαετίες εξέλιξης μοντέλων με κινητήρες βενζίνης – η συγκέντρωση μαζών, η ισορροπία του πλαισίου, η άμεση απόκριση στο γκάζι – μεταφέρθηκε αυτούσια στη μοτοσυκλέτα. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν ο στόχος – η απόλυτη οδηγική απόλαυση – αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται», είπε, επισημαίνοντας ότι «Από την αρχή, η ομάδα έθεσε ένα σαφές όριο: Δεν θα δημιουργήσουμε μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που απλώς αντιγράφει μια μοτοσυκλέτα με κινητήρα βενζίνης».

«Η επιτάχυνση και η επιβράδυνση έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ομαλές και συνεχείς, επιτρέποντας στον αναβάτη να ελέγχει με ακρίβεια τον ρυθμό. Στη θέση της μηχανικής έντασης υπάρχει ροή. Στη θέση του ήχου του κινητήρα, μεγαλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντος. Στις μοτοσυκλέτες με κινητήρα εσωτερικής καύσης, πολλά οπτικά στοιχεία – όπως ο κινητήρας και το ρεζερβουάρ – καθόριζαν την εικόνα της μοτοσυκλέτας. Με την ηλεκτροκίνηση, αυτά εξαφανίζονται. Ωστόσο, η ουσία του “ανθρώπου που οδηγεί” παραμένει αμετάβλητη. Για τον λόγο αυτό, αντιμετωπίσαμε τη μπαταρία και τον κινητήρα ως αναπόσπαστα στοιχεία της δομής και του σχεδίου, επιδιώκοντας λειτουργική ομορφιά μέσα από την απλότητα και την εξέλιξη. Αυτή είναι η νέα σχεδιαστική προσέγγιση της μοτοσυκλέτας στην ηλεκτρική εποχή», είπε.

Οι λεπτομέρειες επιδόσεων ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα της Honda WN7. Το μονόμπρατσο ψαλίδι αναδεικνύει τον πίσω τροχό, ενώ η μετάδοση με ιμάντα – για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα Honda – εξαλείφει τον θόρυβο της αλυσίδας.

Επίσης, το βάρος της μπαταρίας, η χωροθέτησή της και η θερμική διαχείριση αποτέλεσαν από τις σημαντικότερες προκλήσεις.

Κι ακόμα, η αναγεννητική πέδηση και η διαχείριση ροπής ενσωματώθηκαν ενεργά στην οδηγική εμπειρία μέσω τεσσάρων riding modes: STANDARD, SPORT, RAIN και ECON, τα οποία ρυθμίζουν τόσο τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης όσο και επιβράδυνσης. Τα modes διαφοροποιούν επίσης την αίσθηση της επιβράδυνσης, μέσω διαφορετικών επιπέδων ανάκτησης ενέργειας και παρέμβασης traction control, επιτρέποντας σε μία μόνο μοτοσυκλέτα να αποκτά πολλαπλές «προσωπικότητες».

Καταλήγοντας, ο Masatsugu Tanaka, τονίζει ότι: «Αισθάνομαι ότι πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο αναβάτες, αποφεύγουν τα ηλεκτρικά οχήματα λόγω των αρνητικών τους στοιχείων. Τους αποκαλώ “προκατειλημμένους χωρίς να έχουν δοκιμάσει”. Όταν τα οδηγήσουν, μπορούν να βιώσουν μια νέα μορφή απόλαυσης, διαφορετική από τις συμβατικές μοτοσυκλέτες – μια αίσθηση ενότητας με το περιβάλλον μέσα από τη σιωπή, τη γραμμική ροπή και τον διαισθητικό χειρισμό – και να εκτιμήσουν πραγματικά τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης».