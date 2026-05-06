Έπιασε κορυφή το Opel Corsa

Εντυπωσιακή πορεία διαγράφει το Opel Corsa στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν.

Σε μια κατηγορία, Β, supermini αυτοκινήτων πόλης, που κατέγραψε 10.099 πωλήσεις στο τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος 2026, το Corsa φιγουράρει στην πρώτη θέση με 1.912 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μεγάλη προτίμηση για εταιρικούς στόλους, leasing και εταιρείες ενοικιάσεων, καθώς οι 1.767 πωλήσεις εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες και οι υπόλοιπες 145 μονάδες απευθείας σε πελάτες.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι το μίγμα των πωλήσεων του Opel Corsa, καθώς το 29,5% των 1.912 μονάδων είναι υβριδικές εκδόσεις, το 67% βενζινοκίνητες και το 3,5% αμιγώς ηλεκτρικές.

Σημειώνω ότι το Opel Corsa προσφέρεται σε ήπια υβριδική turbo έκδοση 1.2lt – 110hp, σε βενζινοκίνητη turbo 1.2lt – 100hp, και σε αμιγώς ηλεκτρική ισχύος 136 ή 156 ίππων.

Καθοριστικά σε αυτή την εμπορική επιτυχία συμβάλλει η έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή 18.600 ευρώ (με προωθητικό πρόγραμμα).

Καταλήγοντας, την πρώτη δεκάδα των πωλήσεων του τετραμήνου, συμπληρώνουν τα μοντέλα: Toyota Yaris (1.638), Renault Clio (1.538), Hyundai i20 1.058), Peugeot 208 (1.007), Suzuki Swift (716), MG3 (570), Skoda Fabia (503), ΜΙΝΙ Cooper (328), και Seat Ibiza με 238 μονάδες.