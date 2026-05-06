Driveit

Έπιασε κορυφή το Opel Corsa

Πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία των supermini στο τετράμηνο
opel-corsa
Δημήτρης Μπαλής

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Εντυπωσιακή πορεία διαγράφει το Opel Corsa στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν.

Σε μια κατηγορία, Β, supermini αυτοκινήτων πόλης, που κατέγραψε 10.099 πωλήσεις στο τετράμηνο Ιανουάριος – Απρίλιος 2026, το Corsa φιγουράρει στην πρώτη θέση με 1.912 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μεγάλη προτίμηση για εταιρικούς στόλους, leasing και εταιρείες ενοικιάσεων, καθώς οι 1.767 πωλήσεις εντάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες και οι υπόλοιπες 145 μονάδες απευθείας σε πελάτες.

opel corsa hybrid

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι το μίγμα των πωλήσεων του Opel Corsa, καθώς το 29,5% των 1.912 μονάδων είναι υβριδικές εκδόσεις, το 67% βενζινοκίνητες και το 3,5% αμιγώς ηλεκτρικές.

Σημειώνω ότι το Opel Corsa προσφέρεται σε ήπια υβριδική turbo έκδοση 1.2lt – 110hp, σε βενζινοκίνητη turbo 1.2lt – 100hp, και σε αμιγώς ηλεκτρική ισχύος 136 ή 156 ίππων.

opel-corsa-electric

Καθοριστικά σε αυτή την εμπορική επιτυχία συμβάλλει η έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή 18.600 ευρώ (με προωθητικό πρόγραμμα).

Καταλήγοντας, την πρώτη δεκάδα των πωλήσεων του τετραμήνου, συμπληρώνουν τα μοντέλα: Toyota Yaris (1.638), Renault Clio (1.538), Hyundai i20 1.058), Peugeot 208 (1.007), Suzuki Swift (716), MG3 (570), Skoda Fabia (503), ΜΙΝΙ Cooper (328), και Seat Ibiza με 238 μονάδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo