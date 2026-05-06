Τo ηλεκτρικό A-SUV Skoda Epiq αποκαλύπτεται στις 19 Μαΐου 2026

Το πρώτο μοντέλο της Skoda που ενσωματώνει πλήρως το εσωτερικό Modern Solid, με μινιμαλιστικό στυλ και σαφώς δομημένη διάταξη
Δημήτρης Μπαλής

Τον Μάρτιο του 2024 η Skoda είχε αποκαλύψει ότι το όνομα του μικρότερου τη τάξη SUV μοντέλου της, θα είναι Epiq.

Μάλιστα είχε δώσει στη δημοσιότητα και φωτογραφίες του μοντέλου των 4,1 μ. μήκους, ωστόσο σήμερα φέρνει στο φως σκίτσα του μοντέλου παραγωγής, που αφορούν και το εσωτερικό.

Το πιο προσιτό, πλήρως ηλεκτρικό compact SUV της μάρκας, που θα προσφέρεται με τιμές περίπου από 25.000 ευρώ, είναι το πρώτο μοντέλο μαζικής παραγωγής της Skoda που εφαρμόζει πλήρως όλες τις πτυχές της σχεδιαστικής γλώσσας Modern Solid, εστιάζοντας στη σαφή διάταξη και το μινιμαλιστικό στυλ. Η παγκόσμια πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στη Ζυρίχη στις 19 Μαΐου 2026.

Τα πρώτα σκίτσα εσωτερικού προσφέρουν μια αρχική εντύπωση του καθαρού, γωνιακού σχεδιασμού. Η οριζόντια αρχιτεκτονική αντικαθιστά ένα συμβατικό ταμπλό, ενισχύοντας την αίσθηση του ανοιχτού χώρου, ενώ τα στοιχεία ατμοσφαιρικού φωτισμού συμβάλλουν σε μια φιλόξενη, ζεστή ατμόσφαιρα.

Ένας ανοιχτός χώρος αποθήκευσης υπογραμμίζει την πρακτικότητα του εσωτερικού, ενώ η ανεξάρτητη κεντρική κονσόλα ενσωματώνει ασύρματη φόρτιση.

Επίσης, βιώσιμα υλικά εφαρμόζονται επιλεκτικά σύμφωνα με την προσέγγιση Modern Solid της Skoda στο εσωτερικό.

Το Skoda Epiq θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου ηλεκτρικών BEV της Skoda το 2026.

Στην Ελλάδα αναμένεται προς το Οκτώβριο φέτος.

