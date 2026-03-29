Formula 1: Η βαθμολογία μετά τον αγώνα της Ιαπωνίας με μπροστά τον Antonelli

Δεν ξέρω πόσες άλλες πρωτιές μπορεί να καταρρίψει ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι στη Formula 1, αλλά ήδη έχει δύο στο ενεργητικό του.

Στην Κίνα, με την pole position έγινε ο νεότερος σε ηλικία που παίρνει την πρώτη θέση στο γκριντ και σήμερα με τη δεύτερη σερί νίκη φέτος, στην Ιαπωνία, ο πρώτος που κάνει back to back επιτυχία.

Ο οδηγός της Mercedes είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών, μετά από 3 αγώνες, έχοντας δεύτερο τον ομόσταβλό του Τζορτζ Ράσελ. Ακολουθούν οι δύο οδηγοί της Ferrari, Λεκλέρ και Χάμιλτον, οι δύο οδηγοί της McLaren Νόρις και Πιάστρι, ο Μπέρμαν της Haas που σήμερα είχε τρομερό ατύχημα, ο Γκασλί της Alpine, ο Φερστάπεν της Red Bull – Ford και ο Λόουσον της Racing Bull – Ford.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Στη βαθμολογία των ομάδων, η Mercedes διευρύνει τη διαφορά της από τις Ferrari και McLaren. Η Haas παραμένει στην τέταρτη θέση, ενώ Alpine και Red Bull – Ford ισοβαθμούν, με τη Racing Bull – Ford. Οι Cadillac και Aston Martin δεν έχουν ακόμη πάρει βαθμούς.

Επόμενος αγώνας, μετά την ακύρωση των Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, στις 3 Μαΐου στο Μαϊάμι, όπου θα έχουμε και αγώνα Sprint το Σάββατο 2 Μαΐου.