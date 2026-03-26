Formula 1: Και τώρα Ιαπωνία με ανοικτά μέτωπα

Σε μια χρονιά που η Formula 1 βρίσκεται σε μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις, ο τρίτος αγώνας στην πίστα Σουζούκα της Ιαπωνίας αναμένεται με περισσότερο ενδιαφέρον από ποτέ.

Κι αυτό διότι συντρέχουν πολλές καταστάσεις που καθιστούν τον αγώνα αυτό ιδιαίτερο, με τη Mercedes να έχει κερδίσει τους δύο πρώτους αγώνες και να υπάρχουν ζητήματα με τους νέους κανονισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη είναι μια νέα υπόθεση υπό εξέταση, που αφορά και πάλι τη Mercedes. Πέραν της αναλογίας συμπίεσης του μοτέρ, για το οποίο οι υπόλοιπες ομάδες έβαλαν κατά της Mercedes ότι ξεπέρασε τους κανονισμούς και ανάγκασε τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου – FIA να περιορίσει το κενό της υψηλού προφίλ αναλογίας συμπίεσης από την 1η Ιουνίου, έχουμε και μια τεχνική λεπτομέρεια στην αεροδυναμική της μπροστινής πτέρυγας του μονοθεσίου της Mercedes, για την οποία φαίνεται να υπήρξε καταγγελία από άλλη ομάδα. Χωρίς να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε δυσνόητους όρους για πολλούς, αυτό που φαίνεται να είναι διαφορετικό με την μπροστινή πτέρυγα της Mercedes, είναι ότι μένει περισσότερη ώρα κλειστή στην είσοδο της στροφής, βελτιώνοντας την ισορροπία του αυτοκινήτου.

Ο Νικόλας Τομπάζης, διευθυντής μονοθεσίων της FIA, αναμένεται να πάρει θέση μάλλον αύριο, πριν τις δοκιμές.

Η δεύτερη κατάσταση έχει να κάνει με τη McLaren που δεν ξεκίνησε κανένα της μονοθέσιο στην Κίνα, εξαιτίας των μπαταριών και αναφέρει ότι τουλάχιστον η μπαταρία του Νόρις είναι άχρηστη, άρα χρειάζεται αντικατάσταση για τον αγώνα της Ιαπωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τρίτη κατάσταση έχει να κάνει με τη Red Bull – Ford, η οποία καλείται να πάει στον τερματισμό και τα δύο της μονοθέσια και να τα κάνει, πλέον, ανταγωνιστικά των Mercedes και Ferrari.

Κι επειδή ανέφερα Ferrari, να ένα ακόμα ζήτημα με την ιταλική ομάδα, αν θα μπορέσει στη Σουζούκα να κερδίσει τη Mercedes. Την κερδίζει στις εκκινήσεις και στις προσπεράσεις, όταν είναι κοντά τα μονοθέσια, αλλά χάνει στη διάρκεια του αγώνα.

Σουζούκα – Από τις αγαπημένες πίστες των οδηγών

Η πίστα του ιαπωνικού Grand Prix είναι επίσης μια από τις πιο απαιτητικές στο ημερολόγιο με τις 18 στροφές της, αρκετές από τις οποίες είναι εμβληματικές στην ιστορία του αθλήματος, και τη χαρακτηριστική διάταξη του 8.

Οι δυνάμεις και τα φορτία που παράγονται από τις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την ιαπωνική πίστα των 5,807 χιλιομέτρων μια από τις πιο δύσκολες για ελαστικά.

Η πίστα που ανήκει στην Honda ανακαινίστηκε ενόψει της διοργάνωσης του 2025, από την έξοδο του πρώτου σικέιν μέχρι το τέλος του πρώτου τομέα. Φέτος, οι εργασίες συνεχίστηκαν με την ουσιαστική ολοκλήρωση των υπόλοιπων δύο τομέων μέχρι τη στροφή 17.

Η θερμοκρασία θα είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας, καθώς φέτος ο αγώνας διεξάγεται μία εβδομάδα νωρίτερα από πέρυσι, όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είχαν ήδη σταθεροποιηθεί γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο επερχόμενος αγώνας θα είναι το 40ό ιαπωνικό Grand Prix. Η πρώτη έκδοση διεξήχθη το 1976 στο Φούτζι, το οποίο έχει φιλοξενήσει συνολικά 4 αγώνες. Όλες οι άλλες διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Σουζούκα. Ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην Ιαπωνία με 6 νίκες, μία περισσότερες από τον Λιούις Χάμιλτον. Η McLaren ηγείται της βαθμολογίας κατασκευαστών με 9 νίκες, ακολουθούμενη από την Red Bull με 8.

Πέρυσι είχε κερδίσει ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.