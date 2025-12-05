Formula 1: Ξανά ταχύτερος ο Λάντο Νόρις στο Άμπου Ντάμπι

Η ψυχολογία στα ύψη από τον Λάντο Νόρις, ο οποίος τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών του τελευταίου Grand Prix της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, έκανε τον καλύτερο χρόνο.

Ο οδηγός της McLaren δείχνει αποφασισμένος να μη χάσει τον τίτλο όπως πέρυσι από τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό, πάντως, να κάνει δεύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά και να ετοιμάζεται αύριο για τη μεγάλη μάχη στις κατατακτήριες δοκιμές.

Από την άλλη, ο τρίτος διεκδικητής του τίτλου, Όσκαρ Πιάστρι, με την άλλη McLaren ήταν μόλις 11ος σε χρόνο και μάλλον είναι εκτός ψυχολογίας τίτλου.

Ο Ράσελ με Mercedes έκανε τρίτο χρόνο, ο Μπέρμαν με Haas ακολούθησε και έπονταν Χούλκενμπεργκ και Μπορτολέτο με τις δύο Sauber που του χρόνου θα είναι Audi με τους ίδιους οδηγούς, ενώ ο Χάτζαρ με τη Racing Bulls που του χρόνου θα τρέχει για την πρώτη ομάδα, τη Red Bull, είχε 7ο χρόνο.

Ο Λεκλέρ με η Ferrari, ο Αλόνσο με την Aston Martin και ο Αντονέλι με την άλλη Mercedes, έκλεισαν την πρώτη δεκάδα των χρόνων.

Πολύ αργός ο Χάμιλτον, με 14ο χρόνο με την άλλη Ferrari.

Αύριο, λοιπόν, το μεσημέρι το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών και το απόγευμα τις κατατακτήριες για να δούμε τη σειρά εκκίνησης των μονοθεσίων στο Grand Prix που βγάζει πρωταθλητή, την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας.