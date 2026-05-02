Formula 1: Μεγαλύτερη επέκταση στις ΗΠΑ προβλέπει ο Domenicali

Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι περισσότεροι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στις ΗΠΑ έβλεπαν Nascar και γενικά αγώνες μονοθεσίων άλλων κατηγοριών, παρά Formula 1.

Ωστόσο, η ανάληψη των εμπορικών δικαιωμάτων του σπορ από την αμερικανική Liberty Media, έδωσε την ευκαιρία να γίνουν πολλά περισσότερα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, και αυτή τη στιγμή να έχουμε και δεύτερη αμερικανική ομάδα μετά τη Haas, την Cadillac, ενώ και η Ford μπήκε στο παιχνίδι, εξελίσσοντας τις μονάδες ισχύος μαζί με τη Red Bull.

Ο Στέφανο Ντομενικάλι, διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, μιλώντας στο Autosport Business Exchange του Μαϊάμι, αποκάλυψε ότι υπήρχε ενδιαφέρον για τη φιλοξενία περισσότερων από τους τρεις αμερικανικούς αγώνες, στις ΗΠΑ, εκτός από το Μαϊάμι, το Όστιν και το Λας Βέγκας.

«Η F1 ήταν πάντα στις ΗΠΑ, αλλά τυχαία, θα έλεγα, όσον αφορά την παρουσία. Ήμασταν στο Ντιτρόιτ, ήμασταν στην Ινδιανάπολη, ήμασταν στο Όστιν. Και την τελευταία φορά που ήμασταν στο Όστιν, όχι πριν από 100 χρόνια, αλλά μόλις πριν από οκτώ χρόνια, είχαμε περίπου 60.000 άτομα. Και τώρα έχουμε τρεις αγώνες όπου η μέση προσέλευση είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη της αγάπης για τη Formula 1 σε αυτή τη χώρα ήταν εκπληκτική», είπε.

«Όταν θέλαμε να έρθουμε στο Μαϊάμι, σκεφτήκαμε ότι υπήρχε το σωστό μέρος, η σωστή οπτική γωνία σε μια πόλη που είναι πολύ ευθυγραμμισμένη με όλα όσα θέλει να είναι η F1: ένας χώρος λαμπερός, το σωστό οικονομικό περιβάλλον, το σωστό μέρος που πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχείρησης στις ΗΠΑ. Και τώρα, υπάρχουν πολλά αιτήματα για να είμαστε περισσότερο στις ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε, φυσικά, με προσοχή», ανέφερε ο Ντομενικάλι, υποστηρίζοντας ότι «για να αλλάξεις μια κουλτούρα ή να εξελιχθεί η κουλτούρα απαιτεί χρόνο. Επομένως, απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο τι θέλουμε να κάνουμε, επειδή οι ΗΠΑ μας δίνουν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε, η οποία είναι τεράστια και μεγάλη».