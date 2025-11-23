Formula 1: Μηδενίστηκαν Νόρις – Πιάστρι και ο Φερστάπεν έκανε δυναμικό μπάσιμο για τον τίτλο μετά το GP στο Λας Βέγκας

Χαμός στη Formula 1! Οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, ακυρώθηκαν από το Grand Prix του Λας Βέγκας, καθώς κρίθηκε ότι και τα δύο μονοθέσια της βρετανικής ομάδας δεν πληρούσαν τους τεχνικούς κανονισμούς του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, κατά τον τεχνικό έλεγχο μετά τον GP του Λας Βέγκας, βρέθηκε ότι το ξύλινο τμήμα στο δάπεδο και των δύο MCL39 είχε φθαρεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα το πάχος του να είναι μικρότερο από το μίνιμουμ των 9 χιλιοστών που ορίζουν οι κανονισμοί της Formula 1.

Το θέμα αναφέρθηκε στους αγωνοδίκες, οι οποίοι, αφού κάλεσαν σε απολογία τους ανθρώπους της McLaren, αποφάσισαν την ακύρωση των δύο μονοθεσίων από το επίσημο αποτέλεσμα του Grand Prix του Λας Βέγκας, στο οποίο ο Νόρις είχε τερματίσει δεύτερος και ο Πιάστρι τέταρτος.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, καθώς ο Ολλανδός “έπιασε” τον Πιάστρι στην δεύτερη θέση της κατάταξης των οδηγών με 366 βαθμούς, ενώ ο Νόρις είναι πρώτος με 390 βαθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι απομένουν ακόμη δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν και συγκεκριμένα τα γκραν πρι σε Κατάρ (30.11.2025) και Άμπου Ντάμπι (07.12.2025), με το πρώτο εξ αυτών να περιλαμβάνει και αγώνα σπριντ, ήτοι οκτώ επιπλέον βαθμούς προς διεκδίκηση.

H κατάταξη στο Grand Prix του Λας Βέγκας διαμορφώθηκε ως εξής:

1) Μαξ Φερστάπεν, Red Bull

2) Τζορτζ Ράσελ, Mercedes

3) Κίμι Αντονέλι, Mercedes

4) Σαρλ Λεκλέρ, Ferrari

5) Κάρλος Σάινθ, Williams

6) Ίσακ Χαντζάρ, Racing Bulls

7) Νίκο Χούλκενμπεργκ, Sauber

8) Λιούις Χάμιλτον, Ferrari

9) Εστέμπαν Οκον, Haas

10) Όλιβερ Μπέρμαν, Haas

Βαθμολογία οδηγών

1. Λάντο Νόρις – 390

2. Όσκαρ Πιάστρι – 366

-. Μαξ Φερστάπεν – 366

4. Τζορτζ Ράσελ – 294

5. Σαρλ Λεκλέρ – 226

6. Λιούις Χάμιλτον – 152

7. Κίμι Αντονέλι – 137

8. Άλεξ Άλμπον – 73

9. Ισάκ Χάτζαρ – 51

10. Νίκο Χούλκενμπεργκ – 49

Βαθμολογία κατασκευαστών

1. McLaren – 756

2. Mercedes – 431

3. Red Bull – 391

4. Ferrari – 378

5. Williams – 121

6. Racing Bulls – 90

7. Aston Martin – 73

8. Haas – 72

9. Sauber – 68

10. Alpine – 22