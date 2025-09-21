Formula 1: Νέα τροπή στο πρωτάθλημα με τη δεύτερη σερί νίκη του Verstappen

Σιγά μην έχανε αυτό το Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν ο Μαξ Φερστάπεν, έχοντας ξεκινήσει από την pole position στον 17ο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1.

Ο Ολλανδός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά την ξεκάθαρη επικράτησή του στη Μόντσα, πριν δύο εβδομάδες, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και στο Μπακού.

Στους στενούς, σε πολλά σημεία, δρόμους της πόλης, ο Φερστάπεν οδήγησε εκπληκτικά και αλάνθαστα τη Red Bull, φτάνοντας στην 4η φετινή του νίκη, ενώ 5 έχει ο Λάντο Νόρις και 7 ο Όσκαρ Πιάστρι, οι δύο οδηγοί της McLaren.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Νόρις τερμάτισε 7ος και ο Πιάστρι εγκατέλειψε από χτύπημα στις μπαριέρες -στο ίδιο σημείο που χτύπησε και στις κατατακτήριες δοκιμές-, ο Φερστάπεν μείωσε την απόσταση από τον δεύτερο Νόρις στους 44 βαθμούς (έχει 255 έναντι 299 του Βρετανού) και στους 69 από τον πρωτοπόρο Πιάστρι.

Στους 7 αγώνες που απομένουν, αναμένεται να έχουμε θρίλερ, καθώς ο Φερστάπεν δεν είναι ξεγραμμένος κι όταν βάζει πίεση στους οδηγούς της McLaren όλα μπορούν να συμβούν.

Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ξεκινώντας από την 5η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ που ξεκίνησε δεύτερος, ανέβηκε τελικά στο 3ο σκαλί του βάθρου, που ήταν και το πρώτο πόντιουμ της Williams για φέτος.

Ο αγώνας είχε να επιδείξει μια μάχη με διαφορετικές στρατηγικές, αναφορικά με τις γόμες της Pirelli.

Τέταρτος ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Κίμι Αντονέλι με τη δεύτερη Mercedes, έχοντας ξεκινήσει 4ος, ενώ ο Λόουσον που ξεκίνησε από την τρίτη θέση με τη Racing Bulls ολοκλήρωσε στην 5η, μπροστά από τον Γιούκι Τσουνόντα με την άλλη Red Bull που μετά από καιρό ανέβηκε ψηλά σε τερματισμό.

Ο Νόρις 7ος –από εκεί που ξεκίνησε- μπροστά από Χάμιλτον και Λεκλέρ με τις δύο Ferrari, που είχαν ξεκινήσει από τη 12η και τη 10η θέση, αντίστοιχα.

Τη δεκάδα έκλεισε ο Χάτζαρ με τη Racing Bull, ο οποίος ξεκίνησε από την 8η θέση.

Επόμενος αγώνας στη Σιγκαπούρη, 3-5 Οκτωβρίου και τον περιμένουμε με αγωνία διότι η έκβαση του πρωταθλήματος έχει πολλά να μας δώσει.

Δηλώσεις

Μαξ Φερστάπεν: «Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν απίστευτο. Για εμάς το να κερδίσουμε ξανά εδώ είναι φανταστικό. Φυσούσε πολύ σήμερα, οπότε το αυτοκίνητο κινούνταν πολύ, αλλά είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση. Νομίζω ότι στον αγώνα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και ήμουν χαρούμενος που δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα ασφαλείας! Σίγουρα τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα αγώνων για εμάς ήταν υπέροχα, αλλά η Σιγκαπούρη είναι μια εντελώς διαφορετική πρόκληση με υψηλή κάθετη δύναμη. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί».

Τζορτζ Ράσελ: «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Κάρλος και την Williams, ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για αυτούς. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στο βάθρο, διότι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για μένα προσωπικά. Αλλά το αυτοκίνητο ήταν υπέροχο. Είμαι πολύ χαρούμενος και για την 4η θέση του Κίμι. Για εμάς ήταν ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα, στην προσπάθεια να νικήσουμε τη Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών».

Κάρλος Σάινθ: «Ειλικρινά δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενος είμαι. Παλεύουμε σκληρά όλη τη χρονιά. Όταν έχουμε την ταχύτητα, και όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα μαζί. Νικήσαμε πολλά αυτοκίνητα που δεν περιμέναμε να νικήσουμε. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για όλους στην Williams. Έχουμε αποδείξει την αξία μας με ένα τεράστιο βήμα σε σύγκριση με πέρυσι. Είχα πολλά άτυχα περιστατικά. Η ζωή σου φέρνει κακές στιγμές μέχρι να σου φέρει μια πολύ ωραία. Είναι ένα μάθημα ζωής να συνεχίζεις να πιστεύεις στην ομάδα γύρω σου, γιατί αργά ή γρήγορα αποδίδει».