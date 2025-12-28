Formula 1: Ο Φερνάντο Αλόνσο οδηγεί στο Μονακό την πανάκριβη Mercedes-Benz CLK GTR

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών του διακοπών, ο Φερνάντο Αλόνσο, δύο φορές πρωταθλητής Formula 1, βρέθηκε στο τιμόνι ενός σπάνιου αυτοκινήτου.

Ο νυν οδηγός της Aston Martin, οδήγησε μια Mercedes-Benz CLK GTR που κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, από τη Mercedes-AMG, για να αγωνιστεί στο Πρωτάθλημα FIA GT του 1997. Αγωνίστηκε επίσης στο ίδιο πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, καθώς και στον 24ωρο αγώνα του Le Mans του 1998.

Ο V12 κινητήρας παράγει 622 ίππους, έχει φοβερή επιτάχυνση κοντά στα 6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και φτάνει τελική ταχύτητα πάνω από 320 χλμ./ώρα.

Μόνο 28 από τις εκδόσεις homologation που είναι νόμιμες για κυκλοφορία στο δρόμο παρήχθησαν: 2 πρωτότυπα, 20 coupe και 6 roadster, πράγμα που σημαίνει ότι το coupe του Alonso είναι μόνο ένα από τα 20.

Το αυτοκίνητο εκτιμάται ότι κοστίζει μεταξύ 4 και 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όσον αφορά τον Αλόνσο, τερμάτισε 10ος το 2025 με την Aston Martin, ενώ ο Λανς Στρολ ήταν 16ος. Ο Ισπανός θα τρέχει με τη βρετανική ομάδα έως το τέλος του 2026 και ελπίζει σε καλύτερα αποτελέσματα με τη Honda νέο συνεργάτη κινητήρων και τον Άντριαν Νιούι που από διευθύνων τεχνικός συνεργάτης το 2025, θα είναι ο επικεφαλής της ομάδας το 2026 και ο άνθρωπος που έστησε το νέο μονοθέσιο.