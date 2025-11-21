Formula 1: Ο Lando Norris με McLaren ταχύτερος στα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Λας Βέγκας

Η Formula 1 βρίσκεται στον 22ο σταθμό της, στο Λας Βέγκας, σε αυτό το μεγάλο καλεντάρι των 24 αγώνων.

Ο Λάντο Νόρις με McLaren ήταν αυτός που έκανε τον καλύτερο χρόνο στο δεύτερο σκέλος των δοκιμαστικών, κατά το οποίο παραδοσιακά οι χρόνοι είναι καλύτεροι του πρώτου σκέλους.

Μολονότι η περίοδος των δοκιμών διακόπηκε δύο φορές από κόκκινες σημαίες, καθώς ένα κάλυμμα φρεατίου (!) δεν κούμπωνε καλά και ήταν επικίνδυνο (το σιρκουί είναι σε δρόμους πόλης), ο Βρετανός που προηγείται στη βαθμολογία και είναι πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, πραγματοποίησε ένα χρόνο που δεν απειλήθηκε από κανέναν.

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, πλησίασε κάπως με τη Mercedes, δείχνοντας ότι ο εκ των φετινών ρούκι συνεχίζει να εντυπωσιάζει, ενώ τρίτο χρόνο έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Οι οδηγοί πειραματίστηκαν με τις γόμες των ελαστικών, προσπαθώντας να βρουν την κατάλληλη που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στις δοκιμές κατάταξης, όσο και στον αγώνα.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Sauber ήταν τέταρτος ταχύτερος έναντι του Ιζάκ Χάτζαρ με Racing Bulls, μπροστά από τον ομόσταβλό του Λίαμ Λόουσον.

Ο Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes ήταν έβδομος και ακολούθησαν ο Αλεξ Αλμπον με Williams, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull που είναι τρίτος στο πρωτάθλημα και ο Λιούις Χάμιλτον με την άλλη Ferrari.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren, που είναι δεύτερος στη βαθμολογία, έκανε μόλις τον 14ο χρόνο και δείχνει σαν να μην έχει ψυχολογία.

Ας περιμένουμε τις δοκιμές κατάταξης για το γκριντ στο Grand Prix που θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδος.