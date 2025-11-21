Driveit

Formula 1: Ο Lando Norris με McLaren ταχύτερος στα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Λας Βέγκας

Στην πόλη του παγκόσμιου τζόγου τα… πονταρίσματα δείχνουν τον Βρετανό
McLaren driver Lando Norris Las Vegas Grand Prix
Δημήτρης Μπαλής

Η Formula 1 βρίσκεται στον 22ο σταθμό της, στο Λας Βέγκας, σε αυτό το μεγάλο καλεντάρι των 24 αγώνων.

Ο Λάντο Νόρις με McLaren ήταν αυτός που έκανε τον καλύτερο χρόνο στο δεύτερο σκέλος των δοκιμαστικών, κατά το οποίο παραδοσιακά οι χρόνοι είναι καλύτεροι του πρώτου σκέλους.

Μολονότι η περίοδος των δοκιμών διακόπηκε δύο φορές από κόκκινες σημαίες, καθώς ένα κάλυμμα φρεατίου (!) δεν κούμπωνε καλά και ήταν επικίνδυνο (το σιρκουί είναι σε δρόμους πόλης), ο Βρετανός που προηγείται στη βαθμολογία και είναι πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, πραγματοποίησε ένα χρόνο που δεν απειλήθηκε από κανέναν.

Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, πλησίασε κάπως με τη Mercedes, δείχνοντας ότι ο εκ των φετινών ρούκι συνεχίζει να εντυπωσιάζει, ενώ τρίτο χρόνο έκανε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Οι οδηγοί πειραματίστηκαν με τις γόμες των ελαστικών, προσπαθώντας να βρουν την κατάλληλη που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στις δοκιμές κατάταξης, όσο και στον αγώνα.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Sauber ήταν τέταρτος ταχύτερος έναντι του Ιζάκ Χάτζαρ με Racing Bulls, μπροστά από τον ομόσταβλό του Λίαμ Λόουσον.

Ο Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes ήταν έβδομος και ακολούθησαν ο Αλεξ Αλμπον με Williams, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull που είναι τρίτος στο πρωτάθλημα και ο Λιούις Χάμιλτον με την άλλη Ferrari.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren, που είναι δεύτερος στη βαθμολογία, έκανε μόλις τον 14ο χρόνο και δείχνει σαν να μην έχει ψυχολογία.

Ας περιμένουμε τις δοκιμές κατάταξης για το γκριντ στο Grand Prix που θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
101
99
92
87
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo