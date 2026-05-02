Formula 1: O Norris κέρδισε τον Antonelli για την pole position στο Sprint του Μαϊάμι

Λέτε να δούμε κάτι διαφορετικό στο Μαϊάμι, σε σχέση με όσα είδαμε στους τρεις πρώτους αγώνες της Formula 1 φέτος;

Ενδέχεται, κι αυτό γιατί στα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής πρώτο και δεύτερο χρόνο είχαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Μαξ Φερστάπεν με Ferrari και Red Bull – Ford, αντίστοιχα, με Όσκαρ Πιάστρι και Λιούις Χάμιλτον να ακολουθούν με McLaren και Ferrari, ενώ Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ έμειναν πίσω τους με τις δύο Mercedes, η οποία κυριάρχησε πλήρως στους τρεις πρώτους αγώνες σε Αυστραλία, Κίνα και Ιαπωνία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Στις δε κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Sprint σήμερα στο Μαϊάμι (αύριο Κυριακή το μεγάλο Grand Prix), ο Νόρις έκανε τον καλύτερο χρόνο, με τον Αντονέλι να ακολουθεί στα 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρεθούν οι Πιάστρι και Λεκλέρ, ενώ στην 3η σειρά οι Φερστάπεν και Ράσελ θα δώσουν μάχη για να περάσουν μπροστά.

Ήταν η πρώτη φορά φέτος που άλλη ομάδα κέρδισε τη Mercedes στη μάχη για την pole position και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εκκίνηση τώρα με τις μικρές αλλαγές που έκανε η ηγεσία της Formula 1.

Επίσης, οι αναβαθμίσεις που έφεραν McLaren, Red Bull – Ford και Ferrari, κυρίως, στο Μαϊάμι, φαίνεται ότι έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά θα δούμε σε ρυθμό αγώνα τι θα συμβεί.

Από την 7η θέση θα ξεκινήσει ο Χάμιλτον και από την 8η ο Κολαπίντο με την Alpine, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Χάτζαρ και Γκασλί, με Red Bull – Ford και Alpine, αντίστοιχα.

Στην 11η και 12η θέση τα δύο Audi με Μπορτολέτο και Χούλκενπμεργκ, ακολουθεί ο Μπέρμαν με Haas, οι δύο Williams με Αλμπον και Σάινθ, οι δύο Racing Bull – Ford με Λίντμπλαντ και Λόουσον, ο Οκόν με Haas, οι δύο Cadillac με Πέρες και Μπότας που έδειξαν ότι η αμερικανική ομάδα -πρωτάρα φέτος στη Formula 1- ψάχνεται πολύ, και στις τελευταίες θέσεις στο γκριντ οι δύο Aston Martin με Αλόνσο και Στρολ, που παρά τη δουλειά που έκανε Honda, τα προβλήματα με τους κραδασμούς του κινητήρα συνεχίστηκαν.

Σήμερα, λοιπόν το Sprint των 19 γύρων στο Μαϊάμι, στις 7 ώρα Ελλάδος και μετά θα έχουμε τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Κυριακής, στις 11 το βράδυ.