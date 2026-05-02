Verstappen: Οι αναβαθμίσεις της Red Bull – Ford στο Μαϊάμι μείωσαν στο μισό τη διαφορά από τους πρωτοπόρους της Formula 1

Αυτές οι πέντε εβδομάδες που μεσολάβησαν μετά το Grand Prix της Formula 1 στην Ιαπωνία, μέχρι να φτάσουμε στο Μαϊάμι, φαίνεται ότι λειτούργησαν ευεργετικά για τη Red Bull – Ford.

Με τα δύο ακυρωμένα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπήρξε χρόνος στο εργοστάσιο της Red Bull – Ford στην Αγγλία, να δουλέψει πολύ.

Και το αποτέλεσμα φάνηκε τόσο στις ελεύθερες δοκιμές χθες στο Μαϊάμι, όσο και στις κατατακτήριες δοκιμές που ακολούθησαν, για το σημερινό Sprint των 19 γύρων.

Ο Μαξ Φερστάπεν πιστεύει ότι ο πλούτος των αναβαθμίσεων της Red Bull – Ford για το Grand Prix του Μαϊάμι έχει -μέχρι στιγμής- «σχεδόν μειώσει στο μισό» το χάσμα από τους πρωτοπόρους, αλλά εξακολουθεί να βλέπει αδυναμίες στο φετινό μονοθέσιο RB22 που πρέπει να βελτιωθούν.

Η Red Bull – Ford έφερε τη δική της ερμηνεία στη λειτουργία της πίσω πτέρυγας «Macarena». Οταν το ενεργό αεροδυναμικό σύστημα είναι ενεργοποιημένο για ευθεία λειτουργία, η πτέρυγα περιστρέφεται περίπου 180 μοίρες. Αν και η Ferrari εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε δοκιμές με την πτέρυγα αυτή, η Red Bull – Ford έλεγε ότι είχε ήδη σε εξέλιξη τη δική της πτέρυγα πολύ πριν την δούμε στην πράξη.

Η ομάδα έχει επίσης νέα πλαϊνά, αυξάνοντας το πλάτος τους, για να ενσωματώσει μια ράμπα σαν νεροτσουλήθρα κατά μήκος της άνω επιφάνειας, ώστε να κατευθύνει καλύτερα τη ροή του αέρα από πάνω.

Για να ικανοποιηθούν τα ανασχεδιασμένα πλαϊνά, το κάλυμμα του κινητήρα και το πάτωμα έχουν ανακατασκευαστεί. Επιπλέον, η εξάτμιση φαίνεται επίσης να έχει ένα πτερύγιο στην έξοδο για να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το φτερό εξάτμισης της Ferrari.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν 6 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Νόρις που πήρε την pole position με τη McLaren, όταν στην Ιαπωνία, ο Ολλανδός ήταν 1,2 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Κίμι Αντονέλι που πήρε την pole position με τη Mercedes.

«Νιώθουμε πιο ισχυροί. Φυσικά, υπάρχουν ακόμα πράγματα στα οποία δουλεύουμε. Αλλά ήταν ένα πραγματικά θετικό βήμα για εμάς. Τους τελευταίους αγώνες ήμασταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω. Θα έλεγα ότι έχουμε σχεδόν μειώσει στο μισό αυτή τη διαφορά τώρα», είπε ο Φερστάπεν.

«Είμαστε ακόμα πολύ αδύναμοι στον πρώτο τομέα, που είναι κυρίως η υψηλή ταχύτητα. Ξέρουμε λοιπόν ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό», είπε ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής.

Αν και ο Χάτζαρ ήταν επίσης ευχαριστημένος που είχε ένα πιο ανταγωνιστικό αυτοκίνητο, παρόλα αυτά ήταν προβληματισμένος από τη διαφορά του ενός δευτερολέπτου από τον Φερστάπεν, χωρίς να μπορεί να δώσει καμία εξήγηση για τη διαφορά.