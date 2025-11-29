Driveit

Formula 1: Ο Piastri κέρδισε το Sprint στο Κατάρ και τώρα τα βλέμματα στο Grand Prix

Ο Αυστραλός μείωσε τη διαφορά από τον Norris, ενώ ο Verstappen παραμένει στο κυνήγι του τίτλου
Qatar Grand Prix Piastri
Ο Οσκαρ Πιάστρι κέρδισε και διατηρεί ελπίδες τίτλου
Δημήτρης Μπαλής

Στο Sprint των 19 γύρων που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Κατάρ, για τον 23ο από τους 24 αγώνες της χρονιάς στη Formula 1, ο Οσκαρ Πιάστρι από την pole position πήρε τελικά με εύκολη νίκη.

Ο Αυστραλός το ήθελε πολύ και το πέτυχε να κερδίσει, ώστε να μειώσει τη διαφορά των 24 πόντων που τον χώριζε από τον ομόσταβλό του στη McLaren, Λάντο Νόρις, ο οποίος ξεκίνησε από την 3η θέση, όπου και τερμάτισε, μη μπορώντας να ξεπεράσει τον Ράσελ με τη Mercedes που ξεκίνησε 2ος. Ο Πιάστρι είναι 22 βαθμούς πίσω από τον Νόρις και ο Φερστάπεν 25 βαθμούς.

 

 
 
 
 
 
Ωστόσο, το καλό για τον Νόρις είναι ότι κράτησε πίσω του τον Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος αφού έκανε δύο τρεις προσπάθειες να περάσει και δεν μπόρεσε, ήθελε να μη ρισκάρει άλλο και αρκέστηκε στην 4η θέση, από την 6η που ξεκίνησε, ξεπερνώντας Τσουνόντα και Αλόνσο.

Ο Τσουνόντα με Red Bull παρά την ποινή των 5 δευτ. επειδή ξεπέρασε τα όρια της πίστας τερμάτισε 5ος και 6ος ο Αντονέλι με Mercedes, ου κι αυτός πήρε την ίδια ποινή.

Τραγικές οι Ferrari με Λεκλέρ 13ο και Χάμιλτον 17ο.

Τώρα, όλα τα βλέμματα είναι στις 8 σήμερα το βράδυ που ξεκινούν οι κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις εκκίνησης στο αυριανό Grand Prix που μπορεί να βγάλει πρωταθλητή τον Νόρις, αν η διαφορά του από Πιάστρι και Φερστάπεν είναι πάνω από 26 βαθμούς.

