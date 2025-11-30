Formula 1: Ο Verstappen κέρδισε στο Κατάρ και ο τίτλος θα κριθεί στο Άμπου Ντάμπι

Η ικανότητα του Μαξ Φερστάπεν, και η εξυπνάδα του, μαζί με το λάθος της McLaren έκριναν το προ-τελευταίο και κρίσιμο Grand Prix της χρονιάς της Formula 1 στο Κατάρ.

Ο Ολλανδός, 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατάφερε να κερδίσει και σε συνδυασμό με τη 2η θέση που πήρε ο Όσκαρ Πιάστρι και την 4η που πήρε ο Λάντο Νόρις, τώρα βρίσκεται μόλις 12 βαθμούς πίσω από τον Νόρις και 4 βαθμούς μπροστά από τον Πιάστρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωτάθλημα πήρε φωτιά και θα σβήσει την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουμε, πάντως καιρό να μιλήσουμε για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Στο Κατάρ, ο Φερστάπεν από την 3η θέση στην εκκίνηση μπόρεσε να περάσει στην πρώτη στροφή με τη Red Bull τη McLaren του Λάντο Νόρις, που ήταν δεύτερος, και έπειτα είχε μπροστά του τον Πιάστρι που είχε την pole position.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Όμως, όταν συγκρούστηκε ο Χούλκενμπεργκ με τον Γκασλί, στον 7ο γύρο, μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα και ο Φερστάπεν βρήκε την ευκαιρία να μπει στα πιτς, όπως και όλοι οι άλλοι οδηγοί εκτός από τους δύο της McLaren.

Αυτή η ενέργεια του Φερστάπεν ήταν καθοριστική, μαζί με τη λάθος επιλογή της βρετανικής ομάδας, που μετά το κάζο στο Λας Βέγκας όπου ακυρώθηκαν οι οδηγοί της για χαμηλότερο ύψος του ξύλινου πατώματος των μονοθεσίων, έκανε ένα ακόμα λάθος.

Πιάστρι και Νόρις έμειναν πίσω από τον Φερστάπεν και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Νόρις έχασε και την 3η θέση από τον Κάρλος Σάινθ με τη Williams.

Στην 5η θέση ο Αντονέλι με τη Mercedes και πίσω του ο ομόσταβλός του Ράσελ.

Ο Αλόνσο με την Aston Martin ακολούθησε και ο Λεκλέρ με τη Ferrari, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Λούουσον και Τσουνόντα με Racing Bulls και Red Bull.

Ο Χάμιλτον με την άλλη Ferrari στη 12η θέση.

«Ήταν ένας απίστευτος αγώνας για εμάς», είπε ο Φερστάπεν. «Πήραμε τη σωστή απόφαση ως ομάδα να μπούμε στα πιτε υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ήταν έξυπνο. Φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα εδώ και έμεινα στη μάχη μέχρι το τέλος. Απίστευτο. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ δυνατός αγώνας σε ένα Σαββατοκύριακο όπου ήταν λίγο δύσκολο. Κερδίσαμε τον αγώνα και αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα».