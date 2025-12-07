Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Lando Norris

Να κερδίζεις ένα παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1, με μόλις 2 βαθμούς διαφορά, στο τελευταίο Grand Prix, και με την ψυχή στο στόμα, και για πρώτη φορά στην καριέρα σου, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός.

Ο Λάντο Νόρις, o 26χρονος οδηγός της McLaren, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα: να κατακτήσει τον τίτλο στη Formula 1.

Με πολύ αγχωτικό τρόπο, μπόρεσε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς να πάρει το ελάχιστο από αυτό που ήθελε, δηλαδή την 3η θέση, εφόσον ο Φερστάπεν κέρδιζε τον αγώνα στο Αμπου Ντάμπι, κάτι που έγινε.

Πέρυσι, ο Νόρις ήταν και πάλι ο φαβορί, όμως ο Φερστάπεν έκανε εκπληκτικές νίκες, και στο τέλος κατάφερε να πάρει τον 4ο τίτλο του.

Φέτος, ο Ολλανδός επιχείρησε να κάνει το ίδιο. Δεν ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, όμως με 8 νίκες, συνολικά, κερδίζοντας τα περισσότερα από τα τελευταία Grand Prix, απέδειξε ότι μπορεί ο Νόρις να πήρε τον τίτλο για μόλις 2 βαθμούς διαφορά, με 7 νίκες, εντούτοις ο Φερστάπεν είναι ο καλύτερος οδηγός, αυτή τη στιγμή, στο γκριντ.

Σεβασμός σε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, όπως ο Νόρις φέτος, ναι, αλλά να λέμε και την πλήρη αλήθεια.

Βέβαια, είχαμε και την ακύρωση των δύο οδηγών της McLaren στο Grand Prix του Λας Βέγκας, που αλήθεια είναι, έδωσαν στον Φερστάπεν περισσότερες ελπίδες.

Δεύτερος τερμάτισε ο Οσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren, που ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 3η θέση.

Το φιλμ του αγώνα

Ο Φερστάπεν ξεκίνησε εκπληκτικά με τη Red Bull όπως ξέρει να κάνει ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Πίσω του, ο Νόρις με τη 2η θέση προσπάθησε να κρατηθεί εκεί, όμως πιέστηκε απίστευτα από τον ομόσταβλό του Πιάστρι, ο οποίος δεν άργησε να περάσει.

Ο Λεκλέρ που ακολουθούσε άρχισε να πιέζει τον Νόρις μέχρι που ο Αγγλος μπήκε στα πιτς να αλλάξει νωρίς ελαστικά.

Η 3η θέση που είχε του χάριζε τον τίτλο.

Μόλις βγήκαν τα μονοθέσια στην πίστα, ο Νόρις έκανε πιεστικές προσπεράσεις ειδικά στον Αντονέλι και τον Τσουνόντα, ο οποίος με τη Red Bull προσπάθησε να κάνει ομαδικό παιχνίδι προς όφελος του Φερστάπεν, κλείνοντας τον Νόρις, όμως πήρε ποινή 5 δευτ. γι’ αυτή του την ενέργεια.

Ο Φερστάπεν μπαίνοντας στα πιτς θα πήγαινε με ένα πιτ στοπ μέχρι το τέλος, ενώ ο Πιάστρι παρέμενε συνεχώς στην πίστα χωρίς να κάνει αλλαγή, κάτι που έκανε 20 γύρους πριν το τέλος του αγώνα. Εντελώς διαφορετική στρατηγική ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren.

Το ζητούμενο ήταν ένα: αν θα μπορούσε ο Νόρις να βγάλει τον αγώνα χωρίς να κάνει δεύτερη αλλαγή ελαστικών, όπως και οι Ράσελ -Λεκλέρ. Ο τίτλος κρεμόταν από μια κλωστή.

Τελικά ο Νόρις μπήκε να αλλάξει ελαστικά ξανά, βάζοντας σκληρή γόμα και ο Λεκλέρ τη μαλακή γόμα.

Ο Φερστάπεν επικεφαλής του αγώνα, με δεύτερο τον Πιάστρι και τρίτο τον Νόρις, με τον Λεκλέρ να περνά τον Ράσελ και να είναι ξεκάθαρος 4ος έχοντας στόχο τον Νόρις.

Στην πορεία ο Νόρις δεν απειλήθηκε, δεν έκανε λάθος, τερμάτισε 3ος και πήρε άξια τον φετινό τίτλο.

Ο Φερστάπεν με 71 νίκες καριέρας μένει με την πικρία. Κέρδισε αλλά δεν πήρε τίτλο. Ομως έδωσε τη μάχη του, είναι γνωστό ποιο είναι και τι μπορεί να κάνει.

Στο τέλος, τα συγχαρητήρια του Φερστάπεν και του Πιάστρι, έδωσαν αναγνώριση, ενώ και οι γονείς του Νόρις στην πίστα και στην αγκαλιά του αποτέλεσαν ένα χαρακτηριστικό ενσταντανέ.