Formula 1: Πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς

Έπειτα και από την απόφαση της FIA, να επιτρέψει τη συμμετοχή των Φερστάπεν, Σάινθ και Στρολ στο αυριανό (6 το πρωί ώρα Ελλάδος), πρώτο Grand Prix της χρονιάς στη Formula 1, στη Μελβούρνη, η σειρά εκκίνησης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Πέραν των θέσεων, και ο τρόπος εκκίνησης των μονοθεσίων θα παίξει ρόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι τώρα, ο περιστρεφόμενος κινητήρας συμπίεσης που μετέτρεπε τα θερμά καυσαέρια σε ηλεκτρική ενέργεια και βοηθούσε στην ακαριαία επιτάχυνση, δεν υπάρχει. Έτσι, οι οδηγοί θα πρέπει να ανεβάζουν τις στροφές των κινητήρων τους πολύ υψηλότερα από πριν, και για περίπου 10 δευτερόλεπτα, ώστε να ανεβάσουν το turbo και να ξεπεράσουν την καθυστέρηση. Η καθυστέρηση Turbo είναι η καθυστέρηση μεταξύ του πατήματος του γκαζιού και της λήψης ισχύος από το turbo. Όποιος οδηγός δεν βρει τον ιδανικό χρονισμό, θα έχει πρόβλημα στην εκκίνηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκκίνηση, λοιπόν, οι δύο Mercedes στην πρώτη σειρά με Ράσελ και Αντονέλι. Θα δώσουν τη μεταξύ τους μάχη ποιος θα στρίψει πρώτος ή θα έχουν και στο νου τους στον ταλαντούχο Χάτζαρ, που είναι τρίτος με τη Red Bull – Ford, ικανή για όλα; Δίπλα στον Χάτζαρ η μία Ferrari με τον Λεκλέρ και από πίσω, στην 3η σειρά εκκίνησης οι δύο McLaren πλάι πλάι, με Πιάστρι και Νόρις. Θα δούμε μια ακόμα μάχη μεταξύ των δύο, συνέχεια των περσινών; Αύριο θα το διαπιστώσουμε.

Στην 4η σειρά εκκίνησης η Ferrari του Χάμιλτον και η Racing Bulls – Ford του Λόουσον. Θα μπορέσει ο 7 φορές πρωταθλητής Βρετανός να κερδίσει θέσεις με το ξεκίνημα; Η Ferrari φέτος είναι πολύ δυνατή αλλά έχει εξίσου δυνατά μονοθέσια μπροστά του. Στην 5η σειρά, η άλλη Racing Bull – Ford του πρωτάρη Λίντμπλαντ, ο οποίος έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση και με δυνατό μονοθέσιο. Θα έχει πλάι του τον Μπορτολέτο με το ένα Audi, της γερμανικής ομάδας που κάνει ντεμπούτο στη Formula 1.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FORMULA 1® (@f1)

Από εκεί και πέρα, ο έμπειρος Χούλκνεμπεργκ με το άλλο Audi είναι 11ος. Ακολουθούν οι δύο Haas (μοτέρ Ferrari) με Μπέρμαν και Οκόν, οι δύο Alpine (μοτέρ Mercedes) των Γκασλί και Κολαπίντο έχουν ανάμεσα τη Williams (μοτέρ Mercedes) του Αλμπον, ο Αλόνσο με την Aston Martin (μοτέρ Honda) στη 17η θέση δεν είναι για πολλά και μάλλον θα εγκαταλείψει νωρίς, οι δύο Cadillac (μοτέρ Ferrari) με Πέρες και Μπότας θέλουν να τερματίσουν και θα συμβεί αν δεν υπάρχουν απρόοπτα.

Ο άτυχος Φερστάπεν, που μπλόκαρε η πίσω ανάρτηση (περίεργο συμβάν) στη Red Bull – Ford και χτύπησε σε τοίχο χωρίς να προλάβει να κάνει γύρους, από την 20ή θέση αν μπορέσει και ξεπεράσει νωρίς κάποια μονοθέσια και ανέβει γρήγορα θέσεις, είναι ικανός για όλα.

Πίσω του, οι Σάινθ με Williams και Στρολ με Aston Martin, δεν υπολογίζονται για κάτι ιδιαίτερο, ειδικά ο Στρολ που θα πάει για εγκατάλειψη λόγω προβλημάτων.