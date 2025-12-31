Driveit

Formula 1: Πουλάνε την άσφαλτο της Suzuka κομματάκι κομματάκι

Ευκαιρία για χρήματα με την ανακαίνιση της πίστας που έχει ήδη ξεκινήσει
F1 Grand Prix Of Japan
Δημήτρης Μπαλής

Όπως με τον τοίχο που χώριζε το Βερολίνο, την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, που μετά την πτώση του πωλείται –ακόμα και τώρα- κομματάκι κομματάκι, έτσι θέλουν να κάνουν και στην πίστα της Σουζούκα, στη Formula 1.

Η ανακαίνιση της ιαπωνικής πίστας, η οποία θα φιλοξενήσει Grand Prix το διάστημα 27-29 Μαρτίου 2026, έχει ήδη ξεκινήσει, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα της ασφάλτου να αλλάξουν.

Ευκαιρία, λοιπόν, για την παλιά άσφαλτο, που έχει λιώσει χιλιάδες γόμες ελαστικών από μονοθέσια της Formula 1 έως GT αυτοκίνητα στον 8ωρο αγώνα, να πουληθεί σε συλλεκτικά κομματάκια.

Η τιμή για κάθε κομμάτι δεν έχει προσδιοριστεί, ούτε πόσο θα είναι το μέγεθος του κάθε κομματιού.

Όμως, αυτό που γίνεται ξεκάθαρο, είναι ότι όλα μπορούν να πουληθούν, ακόμα και αυτά που θεωρούμε ότι έχουν μικρή ή καμία αξία.

