Formula 1: Πρόλαβαν και έδωσαν σε δρόμο το όνομα του πρωταθλητή Νόρις

Πριν καλά καλά περάσει ένα 24ωρο από την ώρα που αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1 για το 2025, ο Λάντο Νόρις της McLaren, η περιοχή του Σόμερσετ το γιορτάζει δεόντως.

Ο Νόρις, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπρίστολ, σπούδασε στο σχολείο Millfield του Σόμερσετ, πέρασε τα νεανικά του χρόνια εκεί και από εκεί ξεκίνησε να κάνει καρτ.

Μάλιστα, ένας πεζόδρομος στο Clarks Village μετονομάστηκε σε Lando Lane κι αυτό είναι ένας τρόπος να τιμηθεί το επίτευγμα του 26χρονου Άγγλου οδηγού.

Για τον Λάντο Νόρις ήδη έχουν αρχίσει να μιλούν αρκετοί, μεταξύ των οποίων και ένας δάσκαλός του, ο οποίος ανέφερε ότι: «Ήταν πολύ κοινωνικός και εξαιρετικά ευγενικός. «Έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής καρτ και στη συνέχεια προχώρησε στη Formula 4 και τη Formula 3. Αυτό σήμαινε πολλά Σαββατοκύριακα μακριά και πολλή δουλειά για να καλύψει τη διαφορά. Μέρος αυτού ήταν η προσπάθεια να τον βοηθήσω να διαχειριστεί τέτοια πράγματα. Πάντα πρόσεχε τις μικρές λεπτομέρειες. Μάθαινε συνεχώς από τις εμπειρίες του. Ήταν σε θέση να διαχειρίζεται το σχολικό του πρόγραμμα και το αγωνιστικό του πρόγραμμα, και είχε πολύ λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί. Αυτό απαιτεί κάποια ωριμότητα στον τρόπο που μπορείς να προσεγγίσεις αυτά τα πράγματα. Φαινόταν να πατάει πολύ γερά στο έδαφος».