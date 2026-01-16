Formula 1: Στα λευκά η Racing Bulls για το 2026

Μαζί με την Red Bull, αποκαλύφθηκαν στα κεντρικά της Ford στο Ντιτρόιτ, μονοθέσιο και οδηγοί της θυγατρική της ομάδας Racing Bulls, για το νέο πρωτάθλημα του 2026 στη Formula 1.

Το ανανεωμένο χρωματικό σχέδιο, διατηρεί το λευκό χρώμα, όπως και πέρυσι, πλαισιωμένο από μαύρες και μπλε πινελιές, μαζί με τα λογότυπα της Ford, που είναι συνεργάτης για τις μονάδες ισχύος που κατασκευάζει η ίδια η Red Bull.

Η Racing Bulls, με έδρα την Ιταλία, αποτελεί ουσιαστικά τον προθάλαμο για οδηγούς ώστε να μεταπηδήσουν στην πρώτη ομάδα τη Red Bull κι αυτό το βλέπουμε συνεχώς.

Ο Νεοζηλανδός Λίαμ Λόουσον θα παραμείνει στο ένα μονοθέσιο, σε μια πλήρη χρονιά, καθώς πέρυσι ξεκίνησε με τη Red Bull, όμως αντικαταστάθηκε από τον Γιούκι Τσουνόντα που ήταν στη Racing Bulls, αλλά οι εμφανίσεις του με τη Red Bull δεν ήταν τέτοιες που να τον κρατήσουν στην ομάδα.

Παρέα με τον Λόουσον, στο δεύτερο μονοθέσιο, θα είναι ο ρούκι της χρονιάς Αρβιντ Λίντμπλαντ (προέρχεται από την ομάδα εξέλιξης Red Bull Junior), που πήρε τη θέση του Ιζάκ Χάτζαρ, ο οποίος προβιβάστηκε στη Red Bull.

Η Racing Bulls τερμάτισε 6η το 2025 μετά από μια δυναμική χρονιά, με τον Χάτζαρ να κατακτά το έκτο βάθρο στην ιστορία της ομάδας με μια εντυπωσιακή τρίτη θέση στο Ολλανδικό Grand Prix, ενώ ο Λόουσον, στο δεύτερο μισό της χρονιάς με τη Racing Bulls, είχε 5 τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα.

Ο Αλαν Πέρμαν, ο οποίος παραμένει επικεφαλής της ομάδας, αφού ανέλαβε τα ηνία στα μέσα της σεζόν από τον Λορέν Μίκις, που ανέλαβε μετέπειτα τη Red Bull, ανέφερε: «Από το Ντιτρόιτ ως φόντο που αντιπροσωπεύει τη συνεργασία μας με τη Ford, μέχρι τους δημιουργούς, τους οπαδούς και τις κοινότητες που έχουμε φέρει, όλα αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία μας να υπερασπιστούμε το να είμαστε μια ομάδα πρώτης γραμμής».

Ο 23χρονος Λίαμ Λόουσον τόνισε: «Είμαι ενθουσιασμένος. Προφανώς θα είναι μια πολύ διαφορετική σεζόν και νέες ευκαιρίες. Πρώτον, πρέπει να δούμε πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητο. Φαίνεται γρήγορο, οπότε ελπίζω να είναι γρήγορο στην πίστα. Ανυπομονώ».

Κι ο 18χρονος Βρετανός Λίντμπλαντ, είπε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Πάντα ήταν στόχος μου να φτάσω στη Formula 1 και το να γίνει το όνειρο πραγματικότητα είναι κάτι για το οποίο πάντα εργαζόμουν. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».