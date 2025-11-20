Formula 1: Στη ρουλέτα του Λας Βέγκας θα παιχτούν πολλά για τον φετινό τίτλο

Μπαίνουμε στους 3 τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος της Formula 1 και κορυφώνεται η αγωνία για την έκβαση ως προς τον τίτλο των οδηγών.

Φτάσαμε στο Λας Βέγκας με τον Λάντο Νόρις της McLaren να είναι 24 βαθμούς μπροστά από τον ομόσταβλό του Όσκαρ Πιάστρι, ενώ τρίτος με διαφορά 49 βαθμών είναι ο Μαξ Φερστάπεν της McLaren.

Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά, όμως το Grand Prix του Λας Βέγκας θα καθορίσει πολλά για τη συνέχεια, διότι και οι 3 οδηγοί έχουν τις δικές τους πιθανότητες για τον τίτλο.

Στην πόλη του τζόγου, το ποιος θα σταθεί περισσότερο τυχερός θα το δούμε από τις 6 το πρωί της Κυριακής, ώρα Ελλάδος, που θα ξεκινήσει ο αγώνας, που είναι και ο τελευταίος από τους τρεις αγώνες φέτος που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

H σεζόν θα ολοκληρωθεί με δύο ακόμη αγώνες στη Μέση Ανατολή, στο Κατάρ και στο Αμπού Ντάμπι. Όλες οι περίοδοι, δοκιμές και αγώνας διεξάγονται νύχτα υπό το φως των προβολέων.

Η πίστα στους δρόμους της πόλης

Ο αγώνας διαρκεί 50 γύρους στην πίστα των δρόμων της πόλης του Λας Βέγκας, η οποία έχει 17 στροφές και είναι μοναδική λόγω των ταχυτήτων που επιτυγχάνονται και της χάραξής της. Με μήκος 6.201 μέτρα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο αγωνιστικό ημερολόγιο μετά το Σπα και μία από τις ταχύτερες όσον αφορά στη μέση ταχύτητα ανά γύρο. Το Grand Prix στη Νεβάδα έχει ήδη προσφέρει συναρπαστικούς αγώνες με πολλά προσπεράσματα, χάρη στη διαμόρφωση της πίστας που περιλαμβάνει μια μεγάλη ευθεία την περίφημη Strip.

Σχεδόν το 80% του γύρου διανύεται με πλήρες γκάζι, με τα μονοθέσια να περνούν δίπλα από διάσημα σημεία όπως το Venetian και το Caesars Palace, τα οποία φιλοξένησαν τα δύο πρώτα Grand Prix του Λας Βέγκας. Για εκείνους τους αγώνες το 1981 και το 1982, η πίστα είχε διαμορφωθεί σε έναν χώρο στάθμευσης, ενώ σήμερα διέρχεται από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα τα στοιχεία της κυκλοφοριακής σήμανσης και τα υπολείμματα λαδιών από την κανονική κυκλοφορία, να μειώνουν τα επίπεδα πρόσφυσης. Ως εκ τούτου, η βελτίωση κρατήματος της πίστας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή.

Οι νικητές

Είναι η πέμπτη φορά που ένας αγώνας της Formula 1 φιλοξενείται στην πρωτεύουσα των τυχερών παιχνιδιών. Το 1981 και το 1982, διεξήχθη ένας αγώνας στο πάρκινγκ του Caesars Palace. Τον εναρκτήριο αγώνα στο Las Vegas Strip Circuit, που διεξήχθη το 2023, κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ πέρυσι νικητής αναδείχθηκε ο Τζορτζ Ράσελ, ξεκινώντας από την pole position.