Formula 1: Στην pole position ο Piastri για το Grand Prix του Κατάρ – Η αγωνία στο κατακόρυφο για τον πρωταθλητή

Ωρες αγωνίας στο Κατάρ, καθώς οι κατατακτήριες δοκιμές για τις θέσεις εκκίνησης στο 23ο αγώνα της χρονιάς, επιτρέπουν πολλά σενάρια που μπορεί να βγάλουν αύριο πρωταθλητή στη Formula 1 ή και όχι.

Ο Οσκαρ Πιάστρι που κέρδισε το απόγευμα, σήμερα, τον αγώνα Sprint, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις στους 22 βαθμούς (από 24), πήρε την pole position και για το αυριανό Grand Prix, θέλοντας να μας κρατήσει σε αγωνία για την έκβαση του πρωταθλητή στον τελευταίο αγώνα στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Νόρις ξεκινά δεύτερος με την άλλη McLaren και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα πάνε στην πρώτη στροφή οι δύο επίδοξοι πρωταθλητές.

Από την άλλη, ο παμπόνηρος Φερστάπεν, είναι τρίτος με τη Red Bull και είναι βέβαιο ότι δεν θα αφήσει σε ησυχία τους δύο διεκδικητές του τίτλου, διότι και αυτός είναι μέσα στο κόλπο του τίτλου.

Τρομερή αγωνία, λοιπόν, αύριο, για τους τρεις πρώτους οδηγούς, διότι οι υπόλοιποι, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, είναι κομπάρσοι.

Για την ιστορία, ο Ράσελ με τη Mercedes ξεκινά 4ος και ο Αντονέλι με το άλλο γερμανικό μονοθέσιο 5ος.

Καταστροφή και πάλι για την Ferrari, με 10ο τον Λεκλέρ στην εκκίνηση και 18ο τον Χάμιλτον.

Αύριο στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδας το μεγάλο Grand Prix, υπό το φως των προβολέων.