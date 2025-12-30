Formula 1: Τα ελαστικά του 2025 έκαναν τον γύρο του κόσμου οκτώμιση φορές

Το 2025 ήταν για τη Formula 1 μια χρονιά που σφραγίστηκε από την κατάκτηση του τίτλου από τον Λάντο Νόρις της McLaren, και μάλιστα στον τελευταίο αγώνα, με τη βρετανική ομάδα να κάνει νταμπλ, κατακτώντας και τον τίτλο κατασκευαστών.

Ωστόσο, και από πλευράς ελαστικών η χρονιά ήταν πολύ απαιτητική.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν που μόλις τελείωσε, από την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Μελβούρνη μέχρι την καρό σημαία στο Άμπου Ντάμπι, τα ελαστικά της Pirelli διένυσαν συνολικά 341.099 χιλιόμετρα, όσα για να κάνουν τον γύρο του κόσμου οκτώμισι φορές.

Σε αυτές τις 24 πίστες του πρωταθλήματος, που εκτείνονται σε 5 ηπείρους, η Pirelli έπρεπε να προσφέρει απόδοση, αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα σε συνθήκες που κυμαίνονταν από την ακραία ζέστη της αραβικής ερήμου μέχρι το τσουχτερό κρύο της Νεβάδα.

Η γκάμα ελαστικών slick του 2025, που αποτελείται από έξι γόμες, αντιπροσώπευε το 96% των συνολικών χιλιομέτρων, με τη C3 να χρησιμοποιείται σε 93.493 χιλιόμετρα και τη C4 σε 91.595 χιλιόμετρα. Τα ελαστικά για βροχή κάλυψαν το υπόλοιπο 4%: 12.893 χιλιόμετρα οι ενδιάμεσες γόμες και 2.064 χιλιόμετρα οι βρόχινες.

Σε όλους τους αγώνες, έγιναν 720 πιτ στοπ, με το Grand Prix της Βρακελώνης να έχει το ρεκόρ με 53 πιτ στοπ και το Μαϊάμι τα λιγότερα, με μόνο 18.

Η μεγαλύτερη απόσταση με ένα μόνο σετ ελαστικών C3 στην Τζέντα, που ισοδυναμεί με 49 γύρους, επιτεύχθηκε από τον Εσταμπάν Οκόν της Haas, ο οποίος και στο Μπακού κάλυψε 294 χιλιόμετρα με ένα σετ C4, επιβεβαιώνοντας τις ικανότητές του στη διαχείριση ελαστικών.

Ο αριθμός των σετ ελαστικών που παρείχε η Pirelli κατά τη διάρκεια της σεζόν, ανήλθε σε 6.120 σετ σλικ ελαστικών, και περίπου 1.900 για βρόχινες συνθήκες.

Όπως πάντα, οι θερμοκρασίες επηρέασαν επίσης τη συμπεριφορά των ελαστικών. Η υψηλότερη θερμοκρασία πίστας που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ήταν 58,2 βαθμοί Κελσίου στη Τζέντα κατά τη διάρκεια του FP2, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία αέρα ήταν 39,1 βαθμοί Κελσίου στο Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια του FP1. Οι πιο κρύες συνθήκες ήταν στο Λας Βέγκας, με 12 βαθμούς Κελσίου στην πίστα και 11,8 βαθμούς Κελσίου στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Κατά τη διάρκεια των πραγματικών αγώνων, η μέγιστη θερμοκρασία πίστας ήταν 55,2 βαθμοί Κελσίου στο Σπίλμπεργκ, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία αέρα ήταν 34,4 βαθμοί Κελσίου στο Τέξας. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες ήταν 15 βαθμοί Κελσίου στην πίστα στο Λας Βέγκας και 14,3 βαθμοί Κελσίου στην ατμόσφαιρα στη Μελβούρνη.

Πέραν των ελαστικών που προσέφερε η Pirelli, παρουσίασε και το πρόγραμμα Pirelli Hot Laps, με supercars εξοπλισμένα με Pirelli και διάσημους οδηγούς, 69 συνολικά, από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Φερνάντο Αλόνσο έως τους παλιαιότερους, Μίκα Χάκινεν, Τζένσον Μπάτον, Ραλφ Σουμάχερ και Πέδρο ντε λα Ρόσα. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 7 πίστες και οι τυχεροί επιβάτες ολοκλήρωσαν 2.528 γύρους, χρησιμοποιώντας 12 μοντέλα αυτοκινήτων από 7 διαφορετικούς κατασκευαστές.

Αλλά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα είχε η Pirelli το 2025, καθώς ένα ελαστικό επίδειξης, δωρεά της Pirelli και υπογεγραμμένο από οδηγούς της Formula 1, δημοπρατήθηκε από τον οίκο RM Sotheby’s κατά τη διάρκεια του τελευταίου Σαββατοκύριακου αγώνων στο πλαίσιο της Εβδομάδας Συλλεκτών του Άμπου Ντάμπι, αποφέροντας 31.200 δολάρια που δωρήθηκαν στο ίδρυμα Make-A-Wish των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο βοηθά στην πραγματοποίηση των ονείρων των παιδιών που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.