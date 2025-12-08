Formula 1: Τελικά, δεν πήραμε το θέαμα που θέλαμε από τον τελικό του Άμπου Ντάμπι

Ο Λάντο Νόρις κοιμήθηκε αγκαλιά με το τρόπαιο του πρωταθλητή της Formula 1, που για πρώτη φορά πήρε στην καριέρα του.

Κι αυτός ο ύπνος μάλλον θα ήταν ο καλύτερος στη ζωή του, έπειτα από εφιάλτες που έζησε ακόμα και μέσα στη χρονιά, όταν δικά του λάθη, του ομόσταβλού του Πιάστρι, της ομάδας, αλλά και της ικανότητας του Φερστάπεν, έφτασαν να κρίνεται ο τίτλος στον τελευταίο αγώνα.

Σε μια χρονιά που ο Νόρις δεν είχε από την αρχή το προβάδισμα, καθώς ήταν μπροστά ο Πιάστρι, με καλύτερα αποτελέσματα, τέθηκε στη συνέχεια επικεφαλής, έδειξε χαρακτήρα και παρά την απίστευτη πίεση που του έβαλε ο Φερστάπεν, μπόρεσε να πάρει έναν τίτλο με 2 μόλις βαθμούς διαφορά από τον Ολλανδό, τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

Στο Άμπου Ντάμπι, είναι αλήθεια, περιμέναμε ίσως κάτι παραπάνω, στον τελικό της χρονιάς, καθώς κρινόταν ένας τίτλος ανάμεσα σε 3 οδηγούς, μετά από σχεδόν 15 χρόνια. Όμως δεν το πήραμε.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου, με τις δοκιμές κατάταξης και Φερστάπεν στην pole position, Νορις στη 2η θέση και Πιάστρι στην 3η, δεν άφηναν πολλά περιθώρια.

Ο Φερστάπεν έφυγε μπροστά και νίκησε εύκολα, καθώς τα τελευταία 11 χρόνια όποιος είχε pole position κέρδιζε στο Άμπου Ντάμπι.

Επίσης, το προσπέρασμα του Πιάστρι στον Νόρις, στο ξεκίνημα του αγώνα, έδειχνε ότι ο Νόρις με την 3η θέση συμβιβαζόταν άνετα για να πάρει τον τίτλο.

Σε μια φαρδιά πίστα, καλοστρωμένη, όπου οι οδηγοί και λάθος να έκαναν δεν φαινόταν να τους κοστίζει πολύ, σε ένα λαμπερό Άμπου Ντάμπι, χωρίς συγκρούσεις και αυτοκίνητο ασφαλείας, δύσκολα θα μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση που είχε προδιαγραφεί από τις θέσεις στην εκκίνηση.

Ο Λεκλέρ δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Νόρις για την 4η θέση και φτάσαμε στο γνωστό αποτέλεσμα.

Τελικά, δεν πήραμε το θέαμα που θέλαμε σε έναν τελικό για 3 οδηγούς. Η πίστα δεν βοήθησε, όπως και το χάσμα της McLaren και της Red Bull με Ferrari και Mercedes, η οποία παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Με τα 20 μονοθέσια να τερματίζουν αλώβητα, μάλλον το Αμπου Ντάμπι είναι μια πίστα περιπάτου και όχι για να κρίνονται τίτλοι.

Ωστόσο, το μεγάλο συμβόλαιο με τη Formula 1, θέλει το Άμπου Ντάμπι να φιλοξενεί τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς τουλάχιστον μέχρι το 2030, όμως δεν είναι σίγουρο ότι πάντα θα κρίνεται ο τίτλος στο τέλος εκεί, διότι ούτε πέρυσι κρίθηκε.