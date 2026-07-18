Formula 1: Το 10ο Grand Prix στο Βέλγιο έρχεται την Κυριακή σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Μία ιστορική πίστα, ένα μοναδικό σκηνικό στα δάση των Αρδεννών και μία ακόμη απρόβλεπτη μάχη, έρχονται με το 10ο Grand Prix της Formula 1, που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο την Κυριακή, 19 Ιουλίου, στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Σάββατο 18 Ιουλίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.

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Στους τελευταίους 4 αγώνες είχαμε 4 διαφορετικούς νικητές: Ο Αντονέλι κέρδισε στο Μονακό, ο Xάμιλτον για πρώτη φορά με τη Ferrari στη Βαρκελώνη, ο Ράσελ στην Αυστρία και ο Λεκλέρκ στη Βρετανία. Το 10ο φετινό GP που θα διεξαχθεί στην πίστα του Σπα Φρανκοσάμπ είναι το 70στο βελγικό GP, τα 58 από αυτά έχουν διεξαχθεί σ’ αυτή την πίστα.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε μήκος (7004m) διαδρομή του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα την αγαπημένη πολλών οδηγών, καθώς συνθέτει μια απαιτητική οδηγική πρόκληση. Στροφές, όπως η Eau Rouge, η Raidillion και η Pouhon, αποτελούν σημείο αναφοράς. Την πρώτη φορά που διεξήχθη αγώνας εκεί το 1921, η διαμόρφωση της πίστας ήταν στα 15km και διέρχονταν από τα χωριά Francorchamps, Stavelot, Malmedy.

Tο πρώτo GP έγινε το 1925 από τότε έχουν αλλάξει πολλά, το μήκος της πίστας μειώθηκε με γνώμονα την ασφάλεια (1979) αλλά ο χαρακτήρας της δεν αλλοιώθηκε. Το ρίσκο που παίρνουν οι οδηγοί ανεβαίνοντας με τέρμα γκάζι την Eau Rouge και τα δυστυχήματα που έχουν γίνει στην έξοδό της τα τελευταία χρόνια, δίνουν μια δραματική διάσταση στον αγώνα.

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Στη σημερινή της μορφή η πίστα του Σπα έχει 19 στροφές, ο αγώνας διαρκεί 44 γύρους και το ρεκόρ γύρου είναι στο 1:44.701 και ανήκει στο Σέρτζιο Πέρεζ που αγωνίζεται με την Cadillac. Η φετινή πρόβλεψη καιρού δίνει χαμηλές θερμοκρασίες από 14 – 25 βαθμούς Κελσίου και πιθανότητα βροχής όλες τις μέρες. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί προ πολλού και οι οργανωτές περιμένουν σχεδόν 400.000 θεατές.

Η πίστα έχει ανακατασκευαστεί, μεγάλο μέρος του οδοστρώματος έχει ξαναστρωθεί. Στη διάθεση όλων των οδηγών θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας: Η γόμα C2 θα είναι η λευκή/σκληρή, η γόμα C3 θα είναι η κίτρινη/μέση, η γόμα C4 θα είναι η κόκκινη μαλακή. Η πίστα περιλαμβάνει όλους τους τύπους στροφών, συνδεδεμένους με πολύ γρήγορα τμήματα, γεγονός που δυσκολεύει τις ομάδες να βρουν τον ιδεατό αεροδυναμικό συμβιβασμό.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε μονοθέσια με ισχυρή υβριδική μηχανή να κινούνται ταχύτερα στον πρώτο και τον τρίτο τομέα αλλά να δυσκολεύονται στον δεύτερο όπου η αεροδυναμική απόδοση παίζει κυρίαρχο ρόλο, ή το αντίστροφο. Ορισμένοι συνδυασμοί στροφών, όπως η Eau Rouge – Raidillon, είναι πολύ απαιτητικοί και έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως η ισχυρή συμπίεση λόγω της έντονη υψομετρικής διαφοράς που ασκεί κατακόρυφη πίεση, τόσο στον οδηγό όσο και στο μονοθέσιο.

Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση, στο Σπα έχουν κερδίσει, οι Φερστάπεν (2023, 2022, 2021), Χάμιλτον (2024, 2020, 2017, 2015, 2010) Λεκλέρκ (2019) και Πιάστρι (2025). Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο άτυχος Μ. Σουμάχερ με 6 νίκες.

«Formula 1 Show» σε ΑΝΤ1 & ΑΝΤ1+ και «Formula 1 Stories» αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+

Η εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 16:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι όπως πάντα, γεμάτη ρεπορτάζ και αποκλειστικά θέματα. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Φερνάντο Αλόνσο, εξηγεί στον Πάνο Σεϊτανίδη τη μεθοδολογία πίσω από την επιλογή του αυτοκινήτου που οδηγεί στην καθημερινότητα.

Ο πρώτος Κινέζος στη Formula 1, Ζου Γκουάνγιου, μιλάει για την έως τώρα πορεία του και τη συνεργασία με την Cadillac, ενώ η σαγηνευτική Κάρμεν Ζορντά, περιγράφει το νέο της ρόλο στην Alpine F1, αλλά και το νέο franchise κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Carmen», όπου πρωταγωνιστεί μία ηρωίδα εμπνευσμένη από την Ισπανίδα οδηγό. Ο επτά φορές πρωταθλητής και θρύλος του NASCAR Cup Series, Τζίμι Τζόνσον, μιλάει στον Πάνο Σεϊτανίδη για τους παραλληλισμούς ανάμεσα στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ των ΗΠΑ, το οποίο μεταδίδεται LIVE και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, και τη Formula 1.

Ακόμα, ο κάτοχος δύο βραβείων Όσκαρ, Μαχερσαλά Αλί, μιλάει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την παρθενική του επίσκεψη σε Grand Prix και την Ελλάδα. Μπαίνοντας σε κλίμα Παγκοσμίου Κυπέλλου και ενόψει του μεγάλου τελικού της Κυριακής, οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, επιλέγουν τους συναθλητές τους που θα έβαζαν σε μία ποδοσφαιρική ενδεκάδα, προτού υποδεχθούν στο Κέντρο Τεχνολογίας της McLaren την πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια Αντέλ, που «ανακρίνει» και «ανακρίνεται» από τα μέλη της πρωταθλήτριας, αλλά κάθεται πίσω από το τιμόνι του προσομοιωτή!

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στις περιγραφές θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης και Μαρία Ανδρεάδη.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories». Ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται, τη μυθική καραμπόλα του 1998 στο Σπα, που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο ατύχημα που έχει καταγραφεί ποτέ σε επίπεδο αριθμού μονοθεσίων. Ένας από τους πιο χαοτικούς αγώνες της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που χάρισε στην ομάδα του αείμνηστου Έντι Τζόρτζαν, την πρώτη της νίκη, που συνδυάστηκε από ένα μοναδικό, αξέχαστο και ανεπανάληπτο 1-2. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ χαίνει τον έλεγχο της Μακλάρεν μετά την 1η στροφή, χτυπά στον τοίχο και επιστρέφει στην πίστα.

Λόγω της μηδενικής ορατότητας από το σπρέι του νερού, οι οδηγοί που ακολουθούν πέφτουν ό ένας επάνω στον άλλο. Συνολικά 13 μονοθέσια εμπλέκονται στην σύγκρουση. Ο αγώνας διακόπτεται αμέσως και η πίστα γεμίζει με συντρίμμια κι ελαστικά. Περιέργως κανένας από τους οδηγούς δεν τραυματίζεται και ο αγώνας συνεχίζεται. Ο Μίκαελ Σουμάχερ κυριαρχεί με τη Ferrari και όλα δείχνουν ότι θα φθάσει σε μία εύκολη νίκη. Λογαριάζει, όμως, χωρίς τον ξενοδόχο ή αλλιώς η τύχη έχει άλλα σχέδια. Ο Γερμανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ετοιμάζεται να ρίξει γύρο στον Κούλθαρντ και ο Σκωτσέζος επιβραδύνει στην αγωνιστική γραμμή για να τον αφήσει. Ο Σούμι, λόγω της περιορισμένης ορατότητας δεν τον βλέπει εγκαίρως, και καρφώνεται στο πίσω μέρος της McLaren, χάνοντας τον δεξί του μπροστινό τροχό.

Επιστρέφει στα πιτς με τρεις τροχούς, βγαίνει από το μονοθέσιο έξαλλος και κατευθύνεται στο γκαράζ της McLaren για να ζητήσει εξηγήσεις. Θεωρεί ότι ο Κούλθαρντ, επιχείρησε να τον σκοτώσει. Μέσα σε όλο αυτό το χάος και τον πανικό, υπάρχει και ένας που χαμογελά πλατιά. Ο Τζόρνταν βλέπει το δημιούργημά του να κάνει το 1-2 και να φθάνει σε στιγμές ανείπωτης δόξας.

Ο Ντέιμον Χιλ παίρνει την 1η νίκη στην ιστορία της ομάδας. Και ο θρίαμβος γίνεται μεγαλύτερος, όταν ο Ραλφ Σουμάχερ τερματίζει 2ος, καθώς λαμβάνει ρητή εντολή να μην προσπεράσει, ενώ 3ος τερμάτισε ο Ζαν Αλεζί. Αυτή ήταν η 22η και τελευταία νίκη στην καριέρα του Χιλ, ενώ για την Τζόρνταν ήταν η 1η της επιτυχία μετά από 26 εκκινήσεις.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις και οι εκπομπές του 10ου Grand Prix στο Βέλγιο:

Το πρόγραμμα των αποκλειστικών τηλεοπτικών μεταδόσεων του τριημέρου από το ΑΝΤ1+, θα ολοκληρωθεί -όπως πάντα- με τη μάχη από το συναρπαστικό πρωτάθλημα NASCAR Cup Series. Η ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου πλησιάζει και το Window World 450 στο North Wilkesboro Speedway θα κρίνει πολλά! Η δράση στην πίστα της Βόρειας Καρολίνας, ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν τα podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη και «Brake Test» με τη Μαρία Ανδρεάδη και τον Κώστα Λεώνη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.