Formula 1: Το Grand Prix της Πορτογαλίας επιστρέφει στο καλεντάρι και παίρνει τη θέση του ολλανδικού

Η Formula 1 ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Grand Prix της Πορτογαλίας στο αγωνιστικό καλεντάρι για τις σεζόν 2027 και 2028, στο πλαίσιο διετούς συμφωνίας με την πορτογαλική κυβέρνηση, τον οργανισμό Turismo de Portugal και τον promoter Parkalgar.

Η πορτογαλική πίστα θα αντικαταστήσει το Grand Prix Ολλανδίας, το οποίο αποχωρεί από το καλεντάρι της Formula 1, έπειτα από παρουσία έξι ετών.

To Autódromo Internacional do Algarve, γνωστό σε όλους ως Portimao, αποτελεί μία πίστα σύγχρονων προδιαγραφών, της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2008. Είχε φιλοξενήσει αγώνες το 2020 και το 2021, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

BREAKING: Formula 1 to return to Portugal in 2027 and 2028



As part of a two-year agreement, the Autódromo Internacional do Algarve will be back on the F1 calendar!#F1 pic.twitter.com/WnYIY37jSr — Formula 1 (@F1) December 16, 2025

Συνδέθηκε με ένα ιστορικό επίτευγμα του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος το 2021 κατέκτησε εκεί την 92η νίκη του, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ. Ο Βρετανός παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός οδηγός του τρέχοντος grid που έχει κερδίσει στην πορτογαλική πίστα, έχοντας επικρατήσει τόσο το 2020 όσο και το 2021.

We’re absolutely loving @AIAPortimao



Take the ultimate tour of the circuit with @LewisHamilton, as he snatches pole position by just over a tenth #PortugueseGP #F1 @pirellisport pic.twitter.com/z1BemlOdw1 — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Το συγκεκριμένο Grand Prix συνδυάζει γρήγορες στροφές, οι οποίες αρέσουν στους οδηγούς, με μεγάλες ανωφέρειες και κατωφέρειες που του χαρίζουν έναν μοναδικό χαρακτήρα.

Η Πορτογαλία έχει μακρά ιστορία στη Formula 1, φιλοξενώντας το πρώτο της Grand Prix στο Πόρτο το 1958, καθώς και διοργανώνοντας αγώνες στο Monsanto (1959) και το Estoril (1984-1996) κατά τη διάρκεια των 75 ετών ιστορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Θρυλικοί οδηγοί έχουν ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Grand Prix της Πορτογαλίας, με τον Άιρτον Σένα να πετυχαίνει στο Estoril το 1985 την πρώτη νίκη της καριέρας του.