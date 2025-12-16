Συμβαίνει τώρα:
Driveit

Formula 1: Το Grand Prix της Πορτογαλίας επιστρέφει στο καλεντάρι και παίρνει τη θέση του ολλανδικού

Η επιστροφή του Algarve International Circuit στη Formula 1 είναι γεγονός
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/JOAO RELVA

Η Formula 1 ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Grand Prix της Πορτογαλίας στο αγωνιστικό καλεντάρι για τις σεζόν 2027 και 2028, στο πλαίσιο διετούς συμφωνίας με την πορτογαλική κυβέρνηση, τον οργανισμό Turismo de Portugal και τον promoter Parkalgar.

Η πορτογαλική πίστα θα αντικαταστήσει το Grand Prix Ολλανδίας, το οποίο αποχωρεί από το καλεντάρι της Formula 1, έπειτα από παρουσία έξι ετών.

To Autódromo Internacional do Algarve, γνωστό σε όλους ως Portimao, αποτελεί μία πίστα σύγχρονων προδιαγραφών, της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2008. Είχε φιλοξενήσει αγώνες το 2020 και το 2021, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Συνδέθηκε με ένα ιστορικό επίτευγμα του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος το 2021 κατέκτησε εκεί την 92η νίκη του, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ. Ο Βρετανός παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός οδηγός του τρέχοντος grid που έχει κερδίσει στην πορτογαλική πίστα, έχοντας επικρατήσει τόσο το 2020 όσο και το 2021.

Το συγκεκριμένο Grand Prix συνδυάζει γρήγορες στροφές, οι οποίες αρέσουν στους οδηγούς, με μεγάλες ανωφέρειες και κατωφέρειες που του χαρίζουν έναν μοναδικό χαρακτήρα.

Η Πορτογαλία έχει μακρά ιστορία στη Formula 1, φιλοξενώντας το πρώτο της Grand Prix στο Πόρτο το 1958, καθώς και διοργανώνοντας αγώνες στο Monsanto (1959) και το Estoril (1984-1996) κατά τη διάρκεια των 75 ετών ιστορίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Θρυλικοί οδηγοί έχουν ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Grand Prix της Πορτογαλίας, με τον Άιρτον Σένα να πετυχαίνει στο Estoril το 1985 την πρώτη νίκη της καριέρας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
201
94
78
75
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo