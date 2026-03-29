Formula 1: Το τρομερό ατύχημα του Oliver Bearman με 50G

Οι νέοι κανονισμοί που ισχύουν φέτος στη Formula 1, έχουν δημιουργήσει αρκετά ζητήματα για τα οποία οι οδηγοί έχουν μιλήσει κατ’ επανάληψη.

Ο τρόπος ανάκτησης ενέργειας, όταν επιβραδύνουν τα μονοθέσια, αλλά και ο τρόπος που την αξιοποιούν για έξτρα ώθηση, ανάλογα το σημείο, είναι στην ευχέρεια του κάθε οδηγού, όμως σήμερα συνέβη κάτι περίεργο, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα τρομερό ατύχημα του Ολιβερ Μπέρμαν με τη Haas.

Στον 21ο γύρο, ο οδηγός της Haas βρισκόταν ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, όταν σε μια δεξιά στροφή είδε ξαφνικά το μονοθέσιο της Alpine να έχει μειωμένη ταχύτητα χωρίς να ανάψουν τα κόκκινα φώτα ότι εκείνη τη στιγμή μαζεύει ενέργεια στη μπαταρία, κάτι που δεν γινόταν.

Ο Μπέρμαν για να αποφύγει τον Κολαπίντο βρήκε από την εξωτερική, και πήγε στο γρασίδι με 308 χλμ./ώρα, προσκρούοντας με 50G στα προστατευτικά ελαστικά.

«Υπήρξαν πολλές μεγάλες στιγμές στους τρεις πρώτους γύρους, ενώ όλοι μας οργανώναμε τις ενέργειές μας μέχρι που τα συστήματά μας έμαθαν με τις ταχύτητες κλεισίματος που έχουμε με το κουμπί ώθησης», δήλωσε ο διευθυντής της Ένωσης Οδηγών Grand Prix, Κάρλος Σάινθ, μετά τον αγώνα.

«Ακόμα και χωρίς να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ώθησης, μερικές φορές ο κινητήρας δίνει πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τον οδηγό μπροστά, ανάλογα με το πού βρίσκεται ο άλλος στην ενέργεια. Ήταν μόνο θέμα χρόνου, να συμβεί η πρώτη μεγάλη σύγκρουση. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε μια καλύτερη λύση που δεν θα δημιουργεί αυτές τις τεράστιες ταχύτητες κλεισίματος και θα μας οδηγήσει σε έναν ασφαλέστερο τρόπο αγώνων», είπε.

Οι οδηγοί είχαν ζητήσει επανεξέταση της κατάστασης με την ενέργεια, όμως η FIA είπε ότι θα το κάνει σε συνεδρίαση στις 9 Απριλίου, καθώς έχουμε και τις ακυρώσεις των αγώνων σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.

Πάντως, η Liberty Media, που έχει την εκμετάλλευση του σπορ, είναι ευχαριστημένη από το θέαμα και τις προσπεράσεις, ειδικά στην εκκίνηση. Ωστόσο το ατύχημα του Μπέρμαν είναι ένα καμπανάκι.

Η FIA εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας:

«Από την εισαγωγή τους, οι κανονισμοί του 2026 έχουν αποτελέσει αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ της FIA, των ομάδων, των κατασκευαστών μονάδων ισχύος, των οδηγών και της FOM. Από τον σχεδιασμό τους, αυτοί οι κανονισμοί περιλαμβάνουν μια σειρά από ρυθμιζόμενες παραμέτρους, ιδίως σε σχέση με τη διαχείριση ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση με βάση δεδομένα πραγματικού κόσμου.

Ήταν πάγια θέση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ότι θα πραγματοποιηθεί μια δομημένη αναθεώρηση μετά την εναρκτήρια φάση της σεζόν, ώστε να επιτραπεί η συλλογή και ανάλυση επαρκών δεδομένων. Επομένως, έχουν προγραμματιστεί ορισμένες συναντήσεις τον Απρίλιο για να αξιολογηθεί η λειτουργία των νέων κανονισμών και να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται βελτιώσεις. Οποιεσδήποτε πιθανές προσαρμογές, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας, απαιτούν προσεκτική προσομοίωση και λεπτομερή ανάλυση. Η FIA θα συνεχίσει να εργάζεται σε στενή και εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το άθλημα και η ασφάλεια θα παραμείνει πάντα βασικό στοιχείο της αποστολής της FIA. Σε αυτό το στάδιο, οποιαδήποτε εικασία σχετικά με τη φύση των πιθανών αλλαγών θα ήταν πρόωρη. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».