Formula 1: Verstappen – Hadjar το δίδυμο της Red Bull για το 2026

Αυτό που διαφαινόταν επιβεβαιώθηκε από τη Red Bull, καθώς η πολυπρωταθλήτρια της Formula 1 ανακοίνωσε ότι στην ομάδα πλάι στον Μαξ Φερστάπεν θα βρίσκεται το 2026 ο Ιζακ Χάτζαρ.

Ο 20χρονος Γάλλος, ρούκι του 2025, τρέχει -διότι απομένει και το Grand Prix του Αμπού Ντάμπι- με την ομάδα της Racing Bulls, έχοντας πάρει τη θέση του Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος προβιβάστηκε στη Red Bull παίρνοντας τη θέση του Λίαμ Λόουσον. Καραμπόλες, δηλαδή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσουνόντα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αντικαθιστώντας τον Λόουσον, ενώ ο Χάτζαρ έδωσε διαπιστευτήρια με τις εμφανίσεις του. Βέβαια, και ο Τσουνόντα έδειξε καλύτερα αποτελέσματα από τον Λόουσον και προβιβάστηκε μόλις στον 3ο αγώνα της χρονιάς, όμως τερμάτισε στην 15η θέση του πρωταθλήματος.

Όλα θα φανούν στην πορεία αν οι επιλογές της Red Bull είναι σωστές.

Σημειώνω ότι στη Racing Bulls πλάι στον Νεοζηλανδό Λόουσον θα τρέξει το 2026 ο 18χρονος Βρετανός Αρβίντ Λίντμπλαντ που πέρασε από το πρόγραμμα εξέλιξης της Red Bull, ενώ ο Τσουνόντα θα μείνει εκτός Formula 1 για μια σεζόν μετά από μια πενταετία, τέσσερα εκ των οποίων στη Racing Bulls.

«Είμαι τόσο ευγνώμων στη Red Bull που μου έδωσε την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο της Formula 1. Μετά από όλη τη σκληρή δουλειά που έχω καταβάλει από τότε που εντάχθηκα στην Ομάδα Νέων, είναι μια τόσο μεγάλη ανταμοιβή. Είχα πολλά σκαμπανεβάσματα σε όλη την καριέρα μου και συνέχισαν να πιστεύουν και να με πιέζουν. Αυτή η χρονιά με την Racing Bulls ήταν καταπληκτική, έμαθα πολλά και εξασφάλισα ένα πρώτο βάθρο. Νιώθω ότι είμαι πολύ καλύτερος ως οδηγός αγώνων και ως άνθρωπος, χάρη στην υποστήριξη και την προετοιμασία της ομάδας. Είναι μια φοβερή κίνηση, το να συνεργάζομαι με τους καλύτερους και να μαθαίνω από τον Μαξ είναι κάτι που ανυπομονώ», είπε ο Χάτζαρ.

Ο επικεφαλής της Red Bull, Λόρεντ Μίκις, ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι ο Ιζάκ μπορεί να πάει εξαιρετικά δίπλα στον Μαξ και να δημιουργήσει τη μαγεία στην πίστα! Το 2026 θα είναι μια τεράστια πρόκληση για την ομάδα και για την Red Bull Ford Powertrains. Αυτές είναι συναρπαστικές στιγμές και ανυπομονώ να δω τι μπορούμε να κάνουμε μαζί».