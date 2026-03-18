Formula E: Δύο νέοι οδηγοί στη Citroen για δοκιμές

Δύο νέοι οδηγοί, ταλέντα των αγώνων μονοθεσίων, θα χρησιμοποιήσει η Citroen στις ελεύθερες δοκιμές των ρούκι στο Μαϊάμι, για τη Formula E.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος Théo Pourchaire και ο Παραγουανός με γερμανική καταγωγή Joshua Dürksen θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στις επερχόμενες δοκιμές των «πρωτάρηδων» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula E που θα γίνουν στο Circuito del Jarama, στη Μαδρίτη, στις 22 Μαρτίου.

Επιστρέφοντας στη γαλλική μάρκα, ο Théo Pourchaire είχε μια εξαιρετικά παραγωγική εμπειρία με την ομάδα κατά τη διάρκεια της περιόδου ελεύθερων δοκιμών για τους ρούκι στο Μαιάμι E-Prix τον Φεβρουάριο. Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 2 εντυπωσίαζε συνεχώς με την ταχύτητα, την ικανότητά του και την παροχή πληροφοριών στους μηχανικούς κατά τη διάρκεια της οδήγησης με τα μονοθέσια GEN3 Evo.

Από την άλλη, ο Joshua Dürksen θα κάνει το ντεμπούτο του με την Citroen Racing στη Μαδρίτη. Ο Παραγουανός οδηγός έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο πολλά υποσχόμενα νεαρά ταλέντα στην κατηγορία των μονοθέσιων junior και θα αποκτήσει την πρώτη του εμπειρία με την ομάδα στο πλαίσιο του πολύ σημαντικού προγράμματος των ρούκι.

Οι επίσημες δοκιμές των «πρωτάρηδων» της Formula E παρέχουν στις ομάδες μια πολύτιμη ευκαιρία να αξιολογήσουν τα ταλέντα των οδηγών, ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις εργασίες εξέλιξης των μονοθεσίων GEN3 Evo στα μέσα της σεζόν.

Η συμμετοχή του Joshua για πρώτη φορά υπογραμμίζει επίσης την αξία αυτών των συνεδριών ως πλατφόρμα για την εμφάνιση ανερχόμενων οδηγών και την παροχή ουσιαστικής εμπειρίας στο υψηλότερο επίπεδο του ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για την Citroen Racing, οι δοκιμές της Μαδρίτης έχουν πρόσθετη σημασία, καθώς λαμβάνει χώρα σε μια βασική στρατηγική αγορά για τη μάρκα, επιτρέποντας παράλληλα στην ομάδα να αξιολογήσει περαιτέρω υποσχόμενα νεαρά ταλέντα εντός του οικοσυστήματος της Formula E.

Θυμίζω ότι ο επόμενος αγώνας της Formula E γίνεται στη Μαδρίτη στις 21 Μαρτίου.