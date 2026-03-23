Formula E: Και στη νέα εποχή με ηλεκτρικά μονοθέσια 4ης γενιάς η Citroen

Η Citroen έκανε το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλεκτρικών μονοθεσίων Formula E τη 12 σεζόν που διανύουμε (2025-2026) κι όπως φαίνεται θέλει να μείνει αρκετά.

Η γαλλική μάρκα του ομίλου Sellantis, επιβεβαίωσε ότι πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ηλεκτρική αγωνιστική απόδοση για να προωθήσει την καινοτομία στην καθημερινή κινητικότητα.

Η ανακοίνωση έγινε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Xavier Chardon στη Μαδρίτη, όπου διεξήχθη ο 6ος αγώνας του πρωταθλήματος.

«Στη Citroen, η καινοτομία πρέπει να υπηρετεί την πραγματική ζωή. Η Formula E – και τώρα η GEN4 – είναι ο τρόπος με τον οποίο μετατρέπουμε την ηλεκτρική απόδοση σε καθημερινή πρόοδο. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν πάντα μέρος του DNA μας. Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε πλήρως σε αυτό το νέο κεφάλαιο» είπε ο Chardon.

Τούτων δοθέντων, η Citroen προετοιμάζεται να μπει στην εποχή GEN4. Μια νέα εποχή που θα σηματοδοτήσει μια καμπή στην ιστορία της Formula E, καθώς τα μονοθέσια θα έχουν μόνιμη και όχι μερική, θα αποδίδουν μέγιστη ισχύ 805 ίππους (600 kW) στις κατατακτήριες δοκιμές και στο ATTACK MODE, και 603 ίππων (450 kW) στους αγώνες, έχοντας αύξηση ισχύος 50% σε σχέση με τα μονοθέσια Gen3 Evo. Επίσης, θα μπορέσουν να ανακτήσουν ενέργεια έως 700 kW.

Στον αγώνα της Μαρδίτη, όπου η Citroen είχε την pole position με τον Νικ Κάσιντι αλλά δεν είχε τη σωστή στρατηγική με αποτέλεσμα να χάσει πολλές θέσεις , διάθετε ισχυρή παρουσία στο «Χωριό των Οπαδών», με πάνω από 700 προσκεκλημένους.