Formula E: Ο Cassidy με Citroen ξεκινά από την pole position στην Ισπανία

Εντυπωσιακός ο Νεοζηλανδός που θέλει μια δεύτερη νίκη φέτος
Δημήτρης Μπαλής

Από την pole position -την πρώτη φετινή της Citroen- θα ξεκινήσει τον 6ο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών μονοθεσίων Formula E, ο Νικ Κάσιντι.

Στην πίστα της Μαδρίτης, που φιλοξενεί για πρώτη φορά E-Prix της Formula E, o Νεοζηλανδός οδηγός της Citroen, κατάφερε να επικρατήσει στον τελικό (αγωνίζονται ανά ζεύγη), του Νικ ντε Βρις με Mahindra.

Νωρίτερα, ο Κάσιντι είχε κερδίσει τον Νάτο της Nissan και πιο πριν τον Μορτάρα της Mahindra.

Ο Κάσιντι που είχε κερδίσει στο Μεξικό, στον δεύτερο αγώνα της 12ης σεζόν, ξεκινώντας τότε από τη 13η θέση, αναμφίβολα τώρα ξεκινώντας πρώτος θα έχει πλεονέκτημα.

 

 
 
 
 
 
Ωστόσο, επειδή η Formula E είναι απρόβλεπτη, και επειδή ση Μαδρίτη θα έχουμε και PIT BOOST όπου οι οδηγοί είναι υποχρεωμένη σε στάση 30 δευτ. ώστε να πάρουν έξτρα ενέργεια στη μπαταρία 600kW, θα χρειαστεί πολύ καλή στρατηγική από τις ομάδες και βέβαια ιδανική εκμετάλλευση του ATTACK MODE που για 6 λεπτά δίνει επιπλέον 50kW ισχύος (αύξηση από 300kW σε 350kW) και σύστημα τετρακίνησης (AWD), για προσπέραση.

Ο Νικ Κάσιντι

Ο δεύτερος οδηγός της Citroen, ο Ζαν-Ερικ Βερνιέ θα ξεκινήσει από την 18η θέση ανάμεσα σε 20 οδηγούς, έχοντας δύσκολο έργο προσπέρασης.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα είναι ο Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα με τη Jaguar στην 3η θέση και στην 4η ο Νόρμαν Νάτο με τη Nissan.

Μορτάρα με Mahindra και Βερλάιν με Prosche σε θέσεις 5-6, Γκούντερ και Ρόουλαντ με DS PENSKE και Nissan, αντίστοιχα, σε θέσεις 7-8.

Ο ρούκι του πρωταθλήματος Πέπε Μαρτί με CUPRA KIRO θα ξεκινήσει από τη 12η θέση μπροστά στους συμπατριώτες του.  

 

 
 
 
 
 
Ο αγώνας θα ξεκινήσει σήμερα Σάββατο στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.

