Formula E: Στη Μαδρίτη τα βλέμματα, για πρώτη φορά

Η Formula E καλωσορίζει τη Μαδρίτη στο αγωνιστικό ημερολόγιο, καθώς η ισπανική πόλη θα φιλοξενήσει τον πρώτο της αγώνα πρωταθλήματος στο ιστορικό Circuito del Jarama.

Σε αυτή τη πίστα είχαμε δοκιμές πριν από την σεζόν 2024/25, αλλά τώρα, για πρώτη φορά, αγώνα!

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Formula E είχε αγώνα στην Ισπανία και αναμένεται με ενδιαφέρον ο 6ος αγώνα της 12ης σεζόν.

Σε αυτόν τον αγώνα επιστρέφει το PIT BOOST, για φόρτιση στο ενδιάμεσο του αγώνα, ενώ θα έχουμε και το Rookie Test, με νέους οδηγούς.

Η πίστα έχει μήκος 3,934 χλμ. και αποτελείται από 14 στροφές, που εκτείνονται δεξιόστροφα.

Για πρώτη φορά από την εισαγωγή του την περασμένη σεζόν, θα χρησιμοποιεί το PIT BOOST μαζί με μια ενεργοποίηση της ATTACK MODE (λειτουργία επίθεσης) 6 λεπτών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι οδηγοί θα πρέπει να κάνουν μια υποχρεωτική στάση 30 δευτερολέπτων για να αποκτήσουν μια επιπλέον ώθηση ενέργειας 10% στην μπαταρία τους. Αυτό προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στρατηγικής και επιπλέον κίνδυνο στη στρατηγική του αγώνα, ώστε να προσφέρει πιο γεμάτους δράση αγώνες για τους οπαδούς.

Πέντε αγώνες και πέντε διαφορετικοί νικητές έως τώρα

Όπως και στις προηγούμενες σεζόν, η Formula E παρέμεινε πολύ απρόβλεπτη στις πρώτες πέντε διοργανώσεις της σεζόν 2025/26. Υπήρξαν πέντε διαφορετικοί νικητές από τέσσερις ομάδες, με το επίπεδο ανταγωνισμού να παραμένει ένα από τα υψηλότερα στον διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Τζέικ Ντένις (πρωταθλητής της 9ης σεζόν) με Andretti στη Βραζιλία, ο Νικ Κάσιντι της Citroen στο Μεξικό, ο Μιτς Εβανς της Jaguar στο Μαϊάμι, ο Πασκάλ Βερλάιν της Porsche στη Σαουδική Αραβία, τη μία ημέρα και την επόμενη ο Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα με Jaguar.

Οι Ισπανοί θα δουν κι ένας συμπατριώτη τους στον αγώνα, τον ρούκι Πέπε Μαρτί με την CUPRA KIRO.

Βιωσιμότητα στην Ισπανία

Καθώς η Formula E διατηρεί τη θέση της ως το πιο βιώσιμο άθλημα στον κόσμο, δίνει μεγάλη έμφαση στην έμπνευση νέων γυναικών και φοιτητών να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους στους τομείς STEM, μηχανικής και βιώσιμης κινητικότητας.

Επίσης, στο ισπανικό E-Prix η ενέργεια των αυτοκινήτων θα προέρχεται από έναν συνδυασμό ηλεκτρικής ενέργειας δικτύου, τεχνολογιών μπαταριών, ηλιακής ενέργειας και υδρογονωμένου φυτικού ελαίου (HVO) – το οποίο μειώνει τις εκπομπές έως και 90%.

Επίσης, η Formula E θα δωρίσει 25.000 ευρώ στο Ίδρυμα ASTI Tech & Talent, έχει μειώσει τα αεροπλάνα που μεταφέρουν τον εξοπλισμό της από 3 σε 2 για λιγότερες εκπομπές ρύπων, ενώ θα έχει και γυναίκες οδηγούς στον αγώνα των ρούκι, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην εκπαίδευση και την ένταξη των φύλων στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, κάτω από την πρωτοβουλία FIA Girls on Track.

Σήμερα Παρασκευή θα έχουμε το πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών, αύριο Σάββατο το δεύτερο σκέλος, τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα.

